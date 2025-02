Pedoni travolti, scatta l’allarme 

È ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di neurologia dell’ospedale Brotzu, Marinella Lorrai, la donna di 70 anni di Osini, investita venerdì mattina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Marconi, all’altezza di via Cardano.Nell’impatto con l’auto ha riportato un grave trauma cranico e resta molto grave.

Si tratta dell’ennesimo investimento in città.Nel 2024 ce ne sono stati ben 34, in netto aumento rispetto al 2023 quando i pedoni travolti erano stati 19. Colpa soprattutto degli automobilisti che non si fermano davanti alle strisce e che spesso parlano al telefono o addirittura mandano messaggi.Per questo si corre ai ripari per cercare di rendere le strade più sicure per chi si sposta a piedi,soprattutto laddove non ci sono i marciapiedi.

I nuovi percorsi

Così nei giorni scorsi ha preso il via la sistemazione di nuovi percorsi pedonali in alcune delle strade più a rischio prive di marciapiedi.Si è cominciato da via Trieste adesso toccherà a via Roma nel lato sinistro nel tratto compreso tra via Garibaldi e il civico 2 e tra il civico 1 e piazza Azuni, a via Mameli, nel tratto compreso tra via Pola e via Manara, a via Montenegro nel tratto compreso tra via Manara e via XX Settembre e a via Mori nel tratto compreso tra via Pola e piazza IV Novembre/via Trieste.Già negli anni scorsi si era deciso di intervenire tracciando diversi percorsi pedonali nelle vie La Marmora, Cavour, Umberto I, Regina Margherita, Eleonora D’Arborea, Pola, Mori, Dante, Martini, Regina Elena, Zara, Cagliari, Bonaria e Marconi.Ora il completamento dell’intervento, con altri camminamenti che saranno raccordati agli attraversamenti pedonali esistenti e di nuova realizzazione.

Richiesta di sicurezza

«Ok i percorsi pedonali», dice Michael Virdis 38 anni, «ma così come sono fatti sono sempre alle mercé delle auto. A cosa servono se poi devi passare in mezzo alla strada perché ci parcheggiano sopra? Dovrebbero fare ovunque come hanno fatto in via Martini, cioè delimitarli con i dissuasori». Dissuasori che in gran parte delle strade dove erano stati installati sono stati rubati o manomessi proprio per poter sostare senza problemi.«Io vado spesso a piedi» racconta Antonella Sanna, «ed è un pericolo enorme, ovunque passi. L’altro giorno stavo per essere messa sotto sulle strisce pedonali in via Marconi, davanti all’Iperpan: una macchina si è fermata per farmi attraversare, l’altra che sopraggiungeva l’ha superata a tutta velocità ed è stato un miracolo che non mi abbia messo sotto. Quasi nessuno si ferma per farti passare sulle strisce».

La mappa

I punti più a rischio sono sempre gli stessi. Oltre alle strisce di via Marconi dove è stata investita la settantenne, ci sono quelle in viale Colombo a due passi dalla rotatoria all’incrocio con via Marconi e ancora gli attraversamenti in via Porcu, sia all’inizio che davanti al Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA