Pedoni travolti, è ancora emergenza 

Un bambino investito in viale Diaz, una donna travolta in via Santa Maria Chiara, un’anziana colpita in via San Michele. Solo a guardare le cronache degli ultimi giorni ci si rende conto che c’è un problema di sicurezza stradale, in città. Va ancora peggio se si allarga lo sguardo agli ultimi mesi.

Anziana travolta

Ieri verso le 13 una donna di 80 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via San Michele. La persona al volante si è subito fermata per soccorrere la pensionata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e le pattuglie della polizia municipale. Trasportata al Brotzu in codice rosso, la donna ha riportato un trauma cranico e la sospetta frattura di una spalla.

Resta grave l’infermiera

È ancora in coma, invece, ma stabile, Francesca Ruffi, l’infermiera del reparto di Geriatria dell’ospedale Santissima Trinità travolta dall’auto guidata da una tassista venerdì scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Santa Maria Chiara. La 43enne è sempre ricoverata nel reparto di Rianimazione del Brotzu in prognosi riservata. La sua investitrice era fuggita subito dopo l’incidente, lasciandola a terra senza soccorsi per 15 minuti prima che qualcuno – erano le sette del mattino – si accorgesse di lei e chiamasse i soccorsi. Due giorni dopo la Polizia Locale era riuscita a risalire a Urania Degosciu, 34 anni di Sinnai, tassista a Cagliari, che è stata denunciata per fuga, omissione di soccorso e lesioni gravissime. Raggiunta dagli agenti, la donna avrebbe detto in un primo tempo di non essere lei alla guida. Il giorno dopo però si era presentata negli uffici della Polizia Locale, prendendosi le sue responsabilità. Patente e vettura erano state sequestrate su disposizione del pubblico ministero Danilo Tronci, titolare dell’inchiesta.

Il 16enne investito

Martedì scorso, invece, era stato investito un 16enne che attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Diaz, davanti alle scalinate della basilica di Bonaria. Il giovane era stato colpito da una Citroen. Accompagnato al Brotzu in codice rosso, dopo gli accertamenti era stato giudicato fuori pericolo ma con varie ferite. Il conducente dell’auto, proveniente dal centro città e diretto verso l’Amsicora, probabilmente non ha visto il ragazzo perché accecato dal sole, a quell’ora molto basso.

Troppi incidenti

Certo è che gli investimenti di pedoni restano un’emergenza nelle strade cagliaritane. Novembre è stato il mese nero con dieci incidenti di questo tipo nei primi quindici giorni. Le cause, secondo la Polizia Locale, sono sempre le stesse: la distrazione dei conducenti alla guida delle auto e il mancato rispetto delle norme del codice della strada. In particolare, per quanto riguarda le distrazioni, al primo posto c’è l’utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla guida. Basta distogliere un attimo lo sguardo dalla strada, spostandolo sullo schermo dello smartphone, per non accorgersi di una persona che sta attraversando la strada anche sulle strisce pedonali. E sempre più persone rispondono a un messaggio su whatsapp o inviano un “vocale”, arrivando anche a utilizzare i social, mentre sono alla guida.

