Pedoni in pericolo: arrivano le strisce pedonali luminose 

Più sicurezza per i pedoni sassaresi grazie a cinque nuovi attraversamenti luminosi inclusi nel Piano della sicurezza stradale del Comune. A quelli già attivi in via Budapest, che prevede anche un percorso tattile per ipovedenti, e via Carlo Felice, si sommano i tratti di via Poligono, via Pirandello, viale Porto Torres, via Predda Niedda e via Coppino, ai quali occorre solo la fornitura dell’energia elettrica per entrare in funzione.

Installato anche, per favorire il transito sicuro degli studenti, un semaforo pedonale a chiamata in via De Martini, dopo anni di richieste da parte della scuola di Villa Gorizia. Quest’ultimo diverrà operativo appena completata la segnaletica orizzontale. L’amministrazione interviene poi su un punto critico del traffico cittadino, quello tra via Garavetti e via Abozzi, teatro di numerosi incidenti. Per ovviare alle criticità si sta costruendo una minirotatoria sormontabile che ridurrà la velocità del flusso veicolare e gestirà meglio le precedenze. Nel 2021 l’approvazione da parte della Giunta del progetto di fattibilità per 370 mila euro: i lavori sono stati affidati all’impresa sassarese TecnoPa, specializzata nella costruzione di impianti per il traffico.

