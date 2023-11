Pedoni e ciclisti: «Ci siamo anche noi» 

Incolonnati per due minuti, al massimo tre. Per ricordare pur rapidamente chi non c’è più perché, a piedi o in bici, è stato travolto da chi a tutto pensava, tranne che a guidare: non li ha visti perché non li guardava. Di vivo c’è solo il ricordo, oltre che il desiderio che non accada ancora e ancora - e invece lo fa - nella sempre più lunga lista nera come l’asfalto di pedoni e ciclisti morti in città, spesso martiri dei messaggini che i conducenti compongono sugli smartphone mentre guidano. A ricordarli sono stati ieri i rapidissimi blocchi stradali: rispettosi dei diritti dei cittadini, quindi tutt’altra cosa rispetto a Ultima generazione con il suo recente blocco in via Roma. Tra le persone che attraversavano continuamente le strisce pedonali in via dell’Abbazia, via Is Mirrionis e via Cadello ieri mattina, diverse erano familiari di persone uccise dalla disattenzione di chi era al volante, ma senza badarci granché. Vite sradicate per il più banale dei motivi, e ancora succede. Gli incidenti nell’ultimo anno in Sardegna sono stati oltre 3.300, i morti cento, i feriti 4.500. Spesso erano pedoni o ciclisti.

La manifestazione

Ieri, nella Giornata mondiale delle vittime della strada, le associazioni Familiari vittime della strada, Amici della bicicletta, Donne in bici e Ciclofficina hanno bloccato il blando traffico domenicale in tre dei punti in cui pedoni o ciclisti hanno perso la vita. E appena la Polizia locale ordinava «ora una pausa», si ritiravano sui marciapiedi per lasciar defluire le piccole code di mezzi. Condotti da persone non sempre pazienti, ma che alla fine hanno perso pochissimi minuti.

Testimoni del dolore

Luisa e Stefania Zuddas sono riuscite ad andare oltre il dolore per il loro lutto familiare, ma la rabbia rimane: «Nostro fratello Andrea, nel 2017, alle sei del mattino stava andando in moto a prendere servizio nella stazione di servizio sull’Asse mediano di scorrimento, non lontano dal Brotzu: lo uccise un’auto contromano. Nostra madre è morta senza riuscire ad accettarlo». Kety Piras è presidente di Donne in bici: «Ancora non mi sono ripresa da quando mi hanno travolta, un anno fa, in via dei Giudicati. A Cagliari moto e auto investono sei pedoni al mese». Cristina Podda è la rappresentante regionale dell’associazione Vittime della strada: suo fratello è morto in un incidente 17 anni fa a Portoscuso, ma ancora oggi cede al pianto quando ne parla. «La legge sull’omicidio stradale c’è», sospira, «ma raramente è applicata, e in Italia continuiamo ogni anno ad aver cinquemila vittime di incidenti: di fatto, sparisce un paese».

La Giornata

La messa in suffragio ai morti in incidenti nella chiesa di San Michele, poi i tre micro-blocchi stradali, infine il raccoglimento a Genneruxi, dove c’è l’unica piazza sarda dedicata alle vittime della strada. Che non ci sono più, lasciano famiglie che a un certo punto vanno avanti, ma mai riescono a superare quel dolore: non solo per ciò che è accaduto, ma soprattutto per il perché. E, ancor di più, perché continua a succedere.

