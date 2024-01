Pedoni alla roulette russa 

La periferia di Nuoro corre, ma l’amministrazione fatica a starle dietro. E a un anno esatto dalla morte di Nino Deriu, l’87enne travolto e ucciso il 2 gennaio in viale Funtana Buddia, nel quartiere a cavallo tra Badu’e Carros, Città Nuova e via don Bosco, la sicurezza stradale è affidata solo agli autovelox. Marciapiedi assenti in strade trafficatissime, come quelle per San Domenico Savio. Le strisce pedonali un miraggio, le vie viottoli di campagna. Proprio come quello che porta all’oratorio più frequentato in città. Qui l’urbanizzazione c’è solo per le tasse da pagare. Così arriva l’appello parroco don Stefano Paba, responsabile dell’oratorio interparrocchiale: «Non aspettiamo ulteriori incidenti o peggio altre vittime».

Giovani e anziani

L’allarme è di quelli da non sottovalutare. «Mi faccio voce e resto a disposizione per aiutare pur di risolvere questo disagio e omissione di sicurezza, urbanizzazione e cura della nostra città – dice don Paba –, l'auspicio è che gli interessi privati non ostacolino il processo e mi appello al senso civico, al bene per le tante famiglie, bambini, giovani e anziani che attendono da tempo azioni concrete». La Chiesa di San Domenico Savio è uno dei punti di aggregazione più frequentati in città da giovani, ma anche punto di socializzazione per la comunità. Trecento persone ogni giorno. Tantissime le attività. Insieme alla parrocchia, il campo da calcio frequentato da squadre giovanili, come il palazzetto, il campo da calcetto e quello per il tiro con l’arco. Ma all’oratorio non solo non arriva una pista ciclabile, ma nemmeno un marciapiede, e la strada troppo stretta non consente a due auto di incrociarsi. Per il pedone transitare è un rischio. Di sera, col buio, diventa un vero azzardo.

Attenzione alla periferia

Lo spunto di riflessione di don Paba arriva dopo i bilanci dell’amministrazione sulla campagna “Nuoro strade sicure”. «A un anno dall'incidente di Nino Deriu mi sembra doveroso ricordare l'impegno da lui profuso per la sicurezza e la idoneità delle strade del nostro vicinato. Non aspettiamo ulteriori vittime». Don Paba ricorda che «sembrano procrastinare alle calende greche le risoluzioni per la parrocchia e l’oratorio» che offre servizio per la città ad almeno 300 persone al giorno. «Non c’è una via indicata nelle mappe, non è individuabile per la fibra ottica perché non ha nemmeno un numero civico. L’illuminazione è insufficiente, le strade bianche colme di buche, parcheggi insufficiente. Dietro la via più commerciale di sempre come via don Bosco, il buio di una urbanizzazione lasciata nel dimenticatoio». Don Paba è severo e chiede di intervenire perché in un’intera zona in senza luce pubblica i disagi col maltempo si moltiplicano. «Il passaggio pedonale inesistente, è ad alto rischio per chi attraversa e transita a piedi, bici o auto». Si dice «fiducioso nelle istituzioni» ma pronto a non arrendersi «nell'impegno e nell'essere voce di una comunità che necessita servizi che di gran lunga ricambia in valori educativi sociali e religiosi».

