Pedoni ad alto rischio tra le auto 

Le località di Is Caddeus, Is Orrus e Su Meriagu verranno finalmente collegate al paese di Decimomannu in sicurezza. L’amministrazione comunale ha recepito le tante richieste dei residenti della periferia e dopo anni finalmente si metterà mano al progetto di completamento del marciapiede che collega la Statale 196 a via Villasor. Un progetto iniziato oltre trent’anni fa e rimasto incompiuto per decenni che di fatto espone i cittadini che vogliono raggiungere il paese a piedi a continui rischi, soprattutto per i più piccoli.

La denuncia

«Abito nel Villaggio azzurro da 12 anni - dichiara Annalisa Orsaria, 42 anni - e il problema dell'assenza del marciapiede causa disagi a tutti: persone che vorrebbero fare la spesa a piedi, corridori ma soprattutto studenti a cui farebbe comodo raggiungere mezzi pubblici e scuole in maniera autonoma e in totale sicurezza. Invece noi genitori siamo costretti ad accompagnare i nostri figli con la macchina come se fossimo distanti chilometri. Tutto ciò, invece, si potrebbe evitare con poche centinaia di metri di passaggio pedonale».

Sulla stessa linea Alessandro Cogoni, 56 anni: «Percorro quel tratto ogni mattina con il mio cane ed è realmente pericoloso perché per circa duecento metri le macchine passano a poca distanza. Sarebbe opportuno prevedere anche delle protezioni laterali per i pedoni perché nel tratto immediatamente precedente, nonostante la presenza di due incroci, molti automobilisti ignorano i limiti di velocità e sfrecciano a fianco alle persone. È un intervento importante che aspettiamo da tanti anni».

Il Comune

«L’amministrazione comunale si occuperà di questo progetto - commenta l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis - durante l’ultima riunione di Giunta abbiamo discusso della sua fattibilità e già in questi giorni gli uffici tecnici hanno effettuato i primi rilievi. Seguirà la progettazione e la richiesta di finanziamenti ma siamo molto fiduciosi e faremo il possibile per intervenire al più presto».

Sull’argomento interviene anche la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu: «Il problema è sentito e condividiamo la richiesta dei residenti ma come ho dichiarato anche in altre occasioni questa amministrazione non si dimentica di chi risiede fuori dal paese. Per ora abbiamo dato priorità al ripristino dei fondi stradali perché alcuni tratti erano veramente al limite dell’indecenza ma ci occuperemo anche del marciapiede di via Villasor. Siamo al lavoro da un anno e credo che i primi risultati siano sotto gli occhi di tutti con interventi su scuole, impianti sportivi o stazione ferroviaria. Nei prossimi mesi partiranno altri cantieri, dateci il tempo e risolveremo anche questo».

