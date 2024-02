Pedoni a rischio: «Zone 30 nelle strade più pericolose» 

Continua in città il dibattito sulle “zone 30”. Molti le vedono come il fumo negli occhi, ma tanti cittadini chiedono invece che vengano istituite ufficialmente almeno nelle strade più pericolose e trafficate.

Attualmente le vie dove vige il limite di velocità a 30 chilometri orari sono una decina, ma solo in prossimità degli attraversamenti pedonali e vicino a scuole e incroci pericolosi. Non vere e proprie zone 30 dunque: una volta superati i cartelli, il limite torna infatti a essere di 50 km orari come in tutte le vie cittadine. E nonostante le telecamere sparse ovunque – che comunque beccano spesso chi corre – in pochi li rispettano. Ne sanno qualcosa in via Crasso, traversa di via San Gavino Monreale. «Ogni giorno bisogna prestare molta attenzione perché gli automobilisti che prendono questa strada superano di gran lunga il limite di 50, si capisce da come vanno veloci», dichiara Pietro Scano, «è una cosa che succede da sempre, sono pochi quelli che non corrono. Con una zona 30 e una telecamera magari il problema si risolverebbe in parte».

Non va meglio in via Tito Livio, dove tra l’altro c’è una scuola primaria e un centro anziani. «Non c’è rispetto per chi ci abita e per i pedoni in generale», osserva Lorenzo Ticca, «la soluzione è istituire una zona 30 in tutta la strada, ma al contempo posizionare anche dei dissuasori di velocità, che possono essere anche attraversamenti rialzati, perché il limite così basso da solo non serve a granché, poiché nessuno lo rispetterebbe. Penso siano da fare entrambe le cose». C’è chi non ama le zone 30, ma allo stesso tempo non ne può più di dover stare attento a camminare per strada mentre le auto sfrecciano.

Maria Chiara Zonza abita in via Aritzo, una traversa della trafficatissima via Porto Botte: «Da lì gli automobilisti svoltano in questa strada e non rallentano, soprattutto quando non ci sono auto parcheggiate da entrambi i lati della carreggiata», spiega, «lo stesso discorso vale per i motociclisti, che anzi vanno ancora più veloci. Anche se non sono per le zone 30, in alcune vie vanno comunque istituite per tutelare l'incolumità di chi ci vive. Ma serve anche farle rispettare, altrimenti è inutile».

RIPRODUZIONE RISERVATA