Pedoni a rischio vita, Olbia difende la scelta di “città 30” 

Ancora sangue sulle strade delle città sarde. Ieri mattina un ottantenne è stato investito a Sassari in via Pascoli, quasi all’incrocio con via Grazia Deledda, da un’utilitaria. Non è ancora chiaro se l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti subito la polizia locale e il personale del 118, che hanno condotto l’anziano in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. L’uomo ha subito un trauma toracico e cranico-facciale ed è stato ricoverato, con prognosi riservata, in Medicina d'urgenza. Appena 48 ore prima a Sassari era stato travolto Andrea Prato, 60 anni, ex assessore regionale all’Agricoltura e a Quartu Sant’Elena Gianluca Dessì, 27 anni. Le condizioni dei due feriti restano gravi.

La sicurezza

Incidenti che mettono in primo piano il tema della sicurezza nelle città. Mentre alcune amministrazioni dell'Isola corrono ai ripari per limitare la velocità delle auto, il nuovo Codice della strada sembrerebbe mettere i bastoni tra le ruote alle Zone 30, complicando anche i controlli sulla velocità. Tra l’inasprimento di sanzioni e il giro di vite sullo stato degli automobilisti al volante, che sembrano andare nel senso di una maggiore sicurezza, anche il divieto dell'utilizzo degli autovelox nelle strade in cui il limite di percorrenza è sotto i cinquanta chilometri orari.

La politica di Nizzi

Una misura che, se preoccupa associazioni e amministrazioni locali che hanno istituito le Zone 30, non scoraggia il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Prima Città 30 in Italia, dove dal 2021 vige l’obbligo di camminare a trenta chilometri all'ora in tutta l'area urbana. Olbia non intende arretrare sulla scelta adottata per la sicurezza di tutti e soprattutto dei pedoni e nemmeno di fronte alle critiche mosse dalla senatrice di Fratelli d'Italia, Cinzia Pellegrino. Commentando l'approvazione definitiva del disegno di legge sulla sicurezza stradale, l'onorevole di FdI tira in ballo la città gallurese tacciando di illegittimità la delibera firmata da Nizzi che ha trasformato l'intero Comune in una zona 30. «Una cosa è certa, noi abbiamo fatto le cose secondo le norme ma se questa senatrice non sa cosa fare, inizi a studiare per imparare l'atteggiamento adeguato al suo ruolo, rispettando le istituzioni», replica Nizzi. E difende la sua posizione: «La trasformazione di Olbia in Città 30 ci ha dato ragione: da quando è stata istituita, abbiamo rilevato una netta e certificata riduzione degli incidenti e la città è decisamente più sicura». Quanto agli autovelox che potrebbero vanificare l'obbligo di rispettare i limiti (sottosoglia) di percorrenza, il primo cittadino spiega: «Non ci scoraggia il divieto di utilizzarli, la velocità, in ambito urbano, la controlliamo, da sempre, con i telelaser».

Tra le altre misure adottate nella città gallurese, diverse strade scolastiche (con divieto assoluto nelle ore di entrata e uscita degli alunni) e i dossi in corrispondenza delle strisce pedonali.

In Sardegna

E se Olbia ha fatto le cose in grande estendendo il limite di velocità a tutta la città, frazioni comprese, sono tanti i centri che hanno intrapreso la strada dei trenta chilometri orari. Dopo Cagliari e Sassari, da circa un mese anche Capoterra, sebbene in via sperimentale per un anno, ha introdotto la misura in alcune vie del centro storico e in prossimità di luoghi sensibili come scuole, parchi, centri sportivi e il cimitero.

E se la riduzione della velocità fa discutere, tra oppositori e sostenitori, a Sassari – colpita dal drammatico incidente che ha coinvolto Andrea Prato, un gruppo di residenti ha lanciato una raccolta firme, arrivata a 500 sottoscrizioni, per chiedere l'ampliamento delle Zone 30 che metta al sicuro tutti i quartieri.

