Pedoni a rischio, via al piano sicurezza 

Banchine “salvagente”, restringimenti delle carreggiate, nuovi limiti di velocità 30 e nuovi attraversamenti rialzati. Un altro pezzo di città si prepara a diventare più sicura e a misura di pedone. Il Comune lancia la fase due di un pacchetto di provvedimenti per la sicurezza in città con 8 attraversamenti pedonali rialzati in quattro zone critiche, in via Peretti, in viale Diaz, in viale Colombo, in via Dessy Deliperi, e altri che si prepara a realizzare, in piazza San Benedetto, in via dei Giudicati, in via San Michele. In sostanza una serie di interventi da circa 300mila euro soprattutto per moderare e rallentare il traffico, ma anche riorganizzare la sosta con l’allargamento dei marciapiedi e aumentare la visibilità degli attraversamenti con interventi su segnaletica verticale e orizzontale. «Partendo, oltre due anni fa da viale Diaz dove i risultati sono stati confortanti, abbiamo realizzato attraversamenti rialzati in diversi quartieri della città», oggi sono circa una ventina le strade dove sono presenti, dice l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Continuiamo con questa soluzione che è particolarmente apprezzata dai cittadini», aggiunge.

Le nuove strade

Gli uffici hanno messo a punto una mappa delle principali arterie più critiche in città : dopo l’intervento in via Cadello, una delle strade più pericolose per l’alta velocità, adesso si passa in via Peretti dove la pianificazione dei lavori prevede due attraversamenti rialzati (più la cancellazione delle strisce in prossimità della rotatoria accanto al Brotzu). Qui i nuovi dispositivi sono stati chiesti a gran voce da studenti e genitori delle scuole che si trovano accanto, dopo l’incidente di un mese fa in cui ha perso la vita uno studente quindicenne. «Gli attraversamenti rappresentano una soluzione che salva la vita dei pedoni e non solo, un deterrente che costringe a moderare la velocità e che oramai i cagliaritani hanno imparato a utilizzare», spiega ancora l’assessore Mereu.

Il piano

Nel piano sicurezza della Viabilità ci sono, nei prossimi giorni, anche i lavori in viale Colombo, viale Diaz, e via Dessy Deliperi. In viale Colombo l’amministrazione realizzerà due attraversamenti rialzati: uno accanto alla rotatoria, di fronte alla Marina militare, l’altro poco prima del mercato dei ricci di Su Siccu; poi si passerà in viale Diaz dove sono presenti già tre attraversamenti rialzati. I due nuovi saranno realizzati ai “lati” della scalinata di Bonaria (di fronte a piazza dei Centomila, per intendersi), dove è maggiore il flusso dei pedoni. Novità anche in via Dessy: due nuovi attraversamenti rialzati in prossimità della scuola primaria Sergio Atzeni.

Più avanti

Ma il piano dell’amministrazione prevede, più avanti, anche nuovi dispositivi sicurezza in altre zone della città. Per esempio: in tutti gli ingressi di piazza San Benedetto (via Puccini, via Paoli, via Dante, via San Benedetto) saranno realizzati marciapiedi più larghi, sarà ristretta la carreggiata e creati attraversamenti pedonali rialzati al posto di quelli tradizionali, tracciati sull’asfalto. In pratica, l’intervento già realizzato tra via Manzoni e piazza San Benedetto sarà lo stesso che si vedrà a lavori ultimati in tutta la piazza.

Con la messa in sicurezza delle piste ciclabili, il Comune interviene (anche) sulle strade. Succederà in piazza San Michele e nel suo prolungamento, via San Michele (all’incrocio con via Col di Lana), dove spesso le auto sfrecciano a velocità altissima. Quasi subito verrà realizzato un nuovo attraversamento in via dei Giudicati, mentre in futuro anche in viale Poetto, uno sarà sicuramente realizzato non lontano dalla rotonda del supermercato, e in viale Sant’Avendrace.

