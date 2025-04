«Pedoni a rischio, servono i dossi» 

La mappa degli attraversamenti pericolosi a Monserrato è ancora troppo ampia. Se è vero infatti che molte strade sono state messe in sicurezza grazie alle strisce rialzate, come via San Gottardo, via Giulio Cesare, via Zuddas e via Cabras, tante altre ne sono prive e i rischi per i pedoni restano alti. Ecco perché i monserratini chiedono la realizzazione di più dossi, considerati i deterrenti più efficaci anche per costringere chi è al volante a rallentare.

I punti pericolosi

Un esempio su tutti: le auto in ingresso dalla statale 554 arrivano a velocità sostenuta in via dell'Università fino al tratto di via San Fulgenzio privo di dossi. «È uno dei punti più pericolosi e a nulla vale il cartello “30” all'ingresso davanti alle strisce, perché nessuno lo rispetta», osserva Mara Casti, abitante di via Argentina: «È rischioso anche per gli automobilisti che escono dal distributore di benzina. È prioritario sostituire le strisce classiche con quelle rialzate». Casti ricorda anche la pericolosità delle strisce tracciate a suo tempo alla rinfusa alla fine di via San Fulgenzio, poco prima della rotatoria. Sono disegnate una sopra l'altra, a tratti sono anche sbiadite. In via dell'Argine non ci sono dossi ed è una strada frequentata da anziani e ragazzini, vista la presenza di un parco e della scuola media.

Il problema velocità

«C'è menefreghismo da parte di tanti automobilisti che, nonostante sappiano che c'è la scuola e il parco, corrono ugualmente», dice Stefano Artizzu, residente della zona, «è impensabile che non ci sia neanche un dissuasore di velocità. Non si può aspettare che accada qualcosa di grave prima di agire». Via Marco Claudio Marcello, benché sia una strada stretta, è trafficata per la sua posizione tra le centralissime vie Giulio Cesare e San Gottardo e anche qui si corre. Lo segnalano gli abitanti e anche loro chiedono i dossi, considerata poi la presenza di una scuola dell'infanzia. C'è poi via Decio Mure, dove c'è una scuola: un tratto è regolamentato dai dossi (subito dopo la rotonda “del grappolo d’uva”), più avanti le strisce sono quelle classiche e perciò le auto non rallentano, nemmeno di fronte alla scuola.

Studenti a rischio

«Il pericolo è maggiore negli orari di ingresso e uscita dei ragazzi», spiega Claudia De Santis, una residente della vicina piazza Galba, «perciò i dossi vanno messi in tutta la strada». Anche gli abitanti di via Porto Botte e della parallela via Caracalla reclamano strisce rialzate. C’è solo un dosso in tutta l’arteria e chi attraversa in via Porto Botte ha poca visibilità a causa delle auto nei parcheggi a spina di pesce, mentre le strisce presenti all'inizio di via Caracalla direzione Pirri sono considerate pericolose perché realizzate in curva.

