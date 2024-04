Pedoni a rischio per le strisce ormai invisibili 

Pedoni a rischio in via Marconi, all’altezza dell’incrocio con via Volta, dove l’attraversamento pedonale è ormai quasi invisibile. Le strisce, a causa anche dell’alta densità di traffico, sono cancellate e i pericoli sono all’ordine del giorno. Le auto percorrono quel tratto ad alta velocità senza rendersi conto di dover dare precedenza a chi si sposta a piedi.o paura ad attraversare su queste strisce» commenta Rita Serra 65 anni, «non si vedono più e gli automobilisti sono distratti. Spero che facciano qualcosa perché così è molto pericoloso».

Perché se nelle strade riasfaltate il rifacimento della segnaletica arriva subito, accompagnato spesso anche da nuovi attraversamenti pedonali rialzati, in molte altre invece la manutenzione manca da tanto. Stessa cosa anche in via D’Annunzio all’incrocio con via Marconi solo per citare uno dei tantissimi esempi. Lo scorso anno sono stati 19 i pedoni investiti o caduti in buche e tombini aperti.

RIPRODUZIONE RISERVATA