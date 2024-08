Pedoni a rischio in via Sant’Antonio. Nel bel mezzo del marciapiede c’è un grosso buco, profondo alcuni centimetri. Si può ben immaginare come la situazione diventi più grave al calare del buio, quando la visuale è ovviamente ridotta. È un pericolo per tutti ma soprattutto per anziani e bambini che transitano sul marciapiede.«È’ davvero pericoloso», commenta Adele Cocco mentre buste in mano è di ritorno dal mercato di Campagna Amica, «forse non si sono accorti della situazione. Bisognerebbe chiamare i vigili per mettere almeno provvisoriamente una lastra, in attesa poi di ripararlo come di deve».

Per la verità la condizione dei marciapiedi non è rosea in molte delle strade cittadine, dove le mattonelle sono sconnesse come in via Cagliari e dove invece sono sollevate dalle radici degli alberi.

E qui i casi sono tantissimi. A cominciare da via Brigata Sassari nel secondo tratto verso il ponte, dove gli alberi hanno completamente sollevato la pavimentazione. Stesso scenario anche in molte lottizzazioni del litorale. In alcune zone invece, come via Italia e via Andorra a Quartello, gli alberi erano stati rimossi e i marciapiedi sistemati.

