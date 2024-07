Pedoni a rischio in via Porcu: «Sì ai dissuasori» 

Si corre in via Porcu, a tutte le ore del giorno e della notte. E non importa se la strada, soprattutto nel primo tratto da via Marconi al Comune, è frequentata ogni giorno da tantissimi pedoni. Così adesso per preservare la sicurezza di tutti, residenti e commercianti chiedono la sistemazione di un attraversamento pedonale rialzato davanti a piazza degli Aranci.

«Qui transitano in auto a velocità elevata», dice Mario Secci, titolare del negozio di abbigliamento proprio di fronte alla piazza, “Roberto Boutique”, «corrono tantissimo e tra l’altro dove ci sono le strisce qui davanti al bar, c’è un incrocio e quando svoltano nemmeno si fermano per far passare i pedoni. È necessario che si intervenga quanto prima non solo con l’attraversamento rialzato ma anche istituendo la zona a 30 chilometri orari».

Qualche mese fa era stata firmata un’ordinanza comunale che imponeva il limite di 30 chilometri orari davanti agli attraversamenti pedonali rialzati realizzati in 28 strade sparse per il territorio cittadino. Tra queste: via Marconi, via Cimabue, via Pitz’e Serra dove ci sono i licei e un flusso elevato di studenti, via Siena, via Italia, via Is Pardinas, Turati, San Benedetto, Fiume e Della Musica. Ma non in via Porcu.E nemmeno in via Garibaldi dove da tempo si chiedono gli attraversamenti pedonali rialzati e dove c’è un limite di 30 chilometri orari e un divieto di accesso ai mezzi pesanti che nessuno rispetta.

