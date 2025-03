Pedoni a rischio, emergenza sicurezza 

È ancora ricoverata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Brotzu a Cagliari, la 25enne travolta da un’auto venerdì mattina poco prima delle otto in via Marconi, a pochi passi dall’incrocio con via Volta. Stava raggiungendo la fermata per prendere il bus invece è finita all’ospedale in codice rosso.

L’emergenza

Un incidente che conferma l’allarme sicurezza per i pedoni. Dall’inizio del 2024 ad oggi, è il 35esimo investimento in città.Prima della 25enne era toccato un mese fa a un’altra donna travolta sempre in via Marconi e lo scorso ottobre a un 26enne investito in viale Marconi all’altezza del market Md, che, dopo essere rimasto per mesi in coma, si trova ancora ricoverato in una struttura di recupero a Oristano.andare a piedi è diventato un rischio enorme. Anche davanti alle strisce quasi nessuno si ferma, si sfreccia a tutta velocità e non si presta la benché minima attenzione. Per questo i cittadini chiedono provvedimenti per cercare di fare rallentare gli incoscienti al volante che però spesso non rallentano nemmeno davanti agli attraversamenti pedonali rialzati.

La rabbia

«Attraversare la strada è un rischio continuo», dice Fernanda Moi seduta su una panchina in viale Colombo, «bisogna fare il segnale di fermarsi con la mano, come fanno i vigili con la paletta. Quando poi la strada è a due corsie, c’è davvero da avere paura perché uno si ferma e l’altro invece arriva velocissimo». A fianco a lei Gianfranco Busonera aggiunge, «non è un problema di strade, di semafori o quant’altro, ma solo di questa gente incosciente. Hanno sempre fretta e per non perdere un minuto in più rischiano di rovinare le persone».

La testimone

Antonina Sulas la paura l’ha vissuta sulla sua pelle. «Sono stata investita sulle strisce pedonali in via Rosas e ho riportato un trauma cranico e un trauma al rachide», racconta. «Nonostante sia passato del tempo ho ancora problemi al collo. Chi mi ha investito era uno che abitava proprio in quella strada. Aveva detto che aveva la visuale limitata dalle auto in sosta. Ma io mi chiedo: se abiti lì lo sai che ci sono le strisce, quindi rallenti, non corri».

Anche Santina Siddi 91 anni, la città la percorre quasi sempre a piedi con il carrellino della spesa sempre appresso: «Qua è un pericolo continuo. Nelle strisce dovresti essere tranquillo invece rischi di non tornare a casa tutto intero», si sfoga.

