Pedoni a rischio, arrivano altri dossi 

Il bollettino è da codice rosso. In città si registrano quattro incidenti al giorno (uno quotidiano sull’Asse Mediano), oltre mille all’anno. Distrazione, uso del cellulare, alcol, droga e velocità elevata le cause più frequenti degli investimenti. Purtroppo distrazione e uso cellulare non sono una caratteristica esclusiva degli automobilisti. Molti pedoni attraversano la strada con il telefonino in mano convinti che le strisce pedonali siano una barriera insuperabile. Attraversamenti rialzati, semafori, autovelox e limiti di velocità possono essere strumenti di contenimento, insufficienti però se si affronta la strada senza prudenza. Ad avere la peggio è sempre chi si muove a piedi e che spesso ha conseguenze permanenti o, nel peggiore dei casi, finisce in cimitero.

I numeri

Nel 2022 ci sono stati quattro pedoni uccisi da auto o moto, due sulle strisce pedonali (compresa la tragedia di via Cadello quando a febbraio uno scooter aveva falciato il passeggino con un bimbo di 14 mesi), due fuori dalle zebrate (compreso l’investimento mortale in via Is Mirrionis da parte di un’auto pirata). Nel 2023 i pedoni morti in città sono stati 3, 2 sulle strisce pedonali, uno fuori da parte di un automobilista ubriaco. Quest’anno i morti sono due, entrambi sulle strisce pedonali. Viale Marconi, viale Poetto, via dell’Abbazia, via Is Mirrionis, via Cadello, via Torricelli, via Roma, viale Colombo, via Cornalias, viale Ferrara, viale Diaz, via Cadello sono tra le strade più pericolose del capoluogo. In alcune sono state installati i passaggi pedonali rialzati a tutela dei pedoni. «Indubbiamente la loro realizzazione ha ridotto il numero degli investimenti», afferma Gianbattista Marotto, dirigente della Polizia locale.

Favorevoli

I dossi, sono strumenti efficaci per arginare gli investimenti stradali di pedoni? «Siamo convinti che la sicurezza stradale sia un diritto di tutti i cittadini, e per questo stiamo portando avanti una serie di interventi per rendere Cagliari una città più vivibile e sicura», spiega Yuri Marcialis, assessore comunale alla Viabilità. «Tra le azioni che abbiamo pianificato, gli attraversamenti pedonali rialzati avranno un ruolo fondamentale: questi non sono solo un efficace dissuasore della velocità, ma una misura concreta per tutelare i pedoni e garantire il rispetto dei limiti in aree sensibili. Procederemo con la creazione di alcuni attraversamenti rialzati, partendo da quelli, tra i più urgenti, già progettati».

Sulla stessa linea Mauro Coni, docente universitario esperto di Mobilità. «I passaggi pedonali rialzati sono necessari, ma non sono la soluzione di tutti i mali. L’unico modo per rendere le strade più sicure è alleggerire il traffico veicolare, soprattutto di lunga percorrenza. E necessario che le arterie siano ordinate, pulite, ben asfaltate, una strada dove regna la confusione, anche relativamente alla segnaletica, è una strada pericolosa».

Contrari

«La maggioranza degli investimenti non avviene perché il conducente va troppo veloce e non ha lo spazio per frenare ma perché il pedone non lo vede in quanto distratto, spesso dal cellulare», ribatte Michele Vacca referente nell’Isola Dell’Ami e dell’Utp. «Un’altra causa di incidenti è quella di sterzare e scartare i pedoni anziché fermarsi, così facendo il primo conducente evita la persona ma chi segue senza rispettare la distanza la investe». Per Vacca la velocità si combatte con autovelox e telelaser, strumenti che permettono di colpire solo chi crea pericolo. «Gli attraversamenti rialzati, a fronte di una spesa elevata per realizzarli, anche 15.000 euro l’uno, affrontano solo il problema della velocità, ma hanno tante controindicazioni: rallentano inutilmente tutti i mezzi di soccorso e i mezzi pubblici e sono una tortura per chi – conclude Vacca – ha problemi alla schiena o passa ore alla guida, come i conducenti dei mezzi pubblici, i tassisti o gli autotrasportatori».

