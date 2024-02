Pedonalizzazione definitiva per l’ultimo tratto di via Angioy 

Con la chiusura al traffico delle auto del tratto del Corso che arriva nel Largo, era stato sistemato un cartello di divieto di accesso nella parte finale di via Angioy. Ed sono stati concessi anche dei permessi per occupare il suolo pubblico alle attività presenti. Ora via Angioy, tra via Mameli e il Corso, diventa definitivamente zona pedonale: lo stabilisce la delibera di giunta approvata nell’ultima seduta.

Il divieto

Nel documento viene ribadito così «il divieto di circolazione e di sosta per tutte le categorie di veicoli» ad esclusione di quelli destinati ai servizi di «soccorso, polizia, emergenza» ma anche ai monopattini e alle biciclette a pedalata assistita». La decisione di trasformare questo tratto di via Angioy in area pedonale era atteso da tempo: di fatto le auto non potevano più transitare da tempo anche perché una volta arrivati nel Corso ci si sarebbe dovuti bloccare e tornare indietro.

Il futuro

Dunque il Comune prosegue con «l’orientamento generale della progressiva pedonalizzazione dei quartieri storici», come da dichiarazioni programmatiche del sindaco approvate con delibera del Consiglio comunale nel dicembre 2019 e come stabilito nel piano del traffico. Questo permetterà anche di poter rilasciare delle concessioni del suolo pubblico alle attività, come ristoranti, bar e locali, presenti nell’ultimo tratto di via Angioy, alcune già date anche in passato e attualmente in vigore. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA