Pedofilia, chat e foto con altri adulti  

Le parole riportate negli atti dell’indagine passata dai pm di Tempio alla Procura distrettuale di Cagliari sono inequivocabili: spettacoli pedopornografici con in coinvolgimento di diversi adulti. I magistrati cagliaritani, competenti per la materia dei reati informatici ai danni dei più piccoli, sta scoperchiando una situazione che va oltre la posizione di un uomo di 40 anni, indagato, e arrestato qualche giorno fa, con l’accusa di avere abusato del figlio di otto anni. Adesso l’inchiesta affidata ai Carabinieri della Compagnia di Tempio su fatti avvenuti in un centro della Gallura riguarda anche altre persone per un presunto giro di pedofilia. I militari sono partiti dal padre del piccolo e ora stanno identificando altri adulti che avrebbero avuto un ruolo negli “spettacoli pedopornografici” descritti dal personale dell’Arma di Tempio. E il potenziale coinvolgimento di altri soggetti, ancora tutto da dimostrare, sta cambiando il significato dell’inchiesta con risvolti allarmanti.

Le chat e le foto

Il legale di parte civile, Monica Liguori, non ha voluto commentare gli sviluppi delle indagini ma sta seguendo l’evoluzione delle attività dei Carabinieri per tutelare il bambino, presunta vittima delle violenze, e la madre. Le indagini sono partite dalle dichiarazioni del piccolo raccolte con una deposizione protetta. La prima ipotesi era quella della partecipazione del bambino (otto anni) a incontri del padre con altri adulti. Poi è stata formalizzata l’accusa di violenze sessuali sul minore. Quindi i Carabinieri hanno sequestrato i dispositivi elettronici dell’indagato, portatili e smartphone subiti affidati a un consulente informatico. Ed è stata la svolta dell’inchiesta. Stando a indiscrezioni, infatti, le chat e le foto estrapolate dalle memorie coinvolgerebbero altri adulti e forse anche altri bambini. La misura cautelare dell’arresto dell’uomo, eseguita qualche giorno fa, sarebbe scattata perché l’indagato era pronto a lasciare l’Italia.

Sotto protezione

Il presunto pedofilo è stato trasferito di recente dal carcere di Sassari in un’altra struttura. Sarebbe stato minacciato e aggredito dagli altri detenuti e c’è preoccupazione per eventuali atti di autolesionismo. Per questa ragione ora l’uomo è sottoposto a un regime di sorveglianza e protezione molto stretto. Il difensore, l’avvocato Mario Delitala, non ha rilasciato dichiarazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA