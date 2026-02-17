Pedina l’ex moglie e la filma: arrestato 

Sarebbe stato sorpreso a pedinare l’ex moglie con una dashcam, una telecamera portatile, e dopo la perquisizione i carabinieri gli avrebbero trovato addosso anche un coltello. Con l’accusa di atti persecutori, i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un 49enne di Ortacesus, Agostino Camba, che dopo un controllo nella banca dati dell’Arma sarebbe risultato già oggetto di indagini e destinatario di un provvedimento di obbligo di firma.

A concludere l’operazione con l’arresto dell’autotrasportatore sospettato di perseguitare l’ex moglie di Senorbì sono stati i carabinieri che hanno seguito il presunto stalker fino a Donori. Nella tarda serata di lunedì, la donna aveva telefonato al 112 chiedendo aiuto alla centrale operativa del pronto intervento. In stato di forte agitazione, la presunta vittima avrebbe raccontato di essere stata seguita dall’ex marito mentre si trovava alla guida della propria auto. Il carabiniere che ha risposto alla chiamata, mantenendo sempre il contatto telefonico e rassicurandola ha monitorato i suoi spostamenti, consigliandole di dirigersi verso Donori. A quel punto ha allertato i colleghi della pattuglia che si trovava in paese.

Nella zona industriale della cittadina, i militari hanno fermato l’auto del 49enne. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico di 11 centimetri e una dashcam, una telecamera portatile applicata all’auto, che l’indagato avrebbe utilizzato per filmare il pedinamento. Avvisato il sostituto procuratore Andrea Chelo, l’autotrasportatore è stato arrestato con l’ipotesi di atti persecutori e detenzione abusiva di arma da taglio. Ieri mattina, accompagnato dal difensore Priscilla Albanesi, l’autotrasportatore è comparso in Tribunale a Cagliari davanti alla giudice Stefania Selis che ha convalidato l’arresto. «Ritengo», ha precisato la difesa, contestando la ricostruzione accusatoria e ottenendo che l’indagato fosse rimesso in libertà, «che esista una verità oggettiva ed una processuale. La ricostruzione di quanto accaduto sarà fatta con precisione in dibattimento. Esistono forti criticità, ancora non appurate, che verranno esposte a per dimostrare dell’innocenza del mio assistito. Serve una ricostruzione puntuale e corretta, non con commenti che possono essere solo sommari».

