VaiOnline
Senorbì.
18 febbraio 2026 alle 00:24

Pedina l’ex moglie e la filma: arrestato 

Autotrasportatore di Ortacesus trovato in possesso di un coltello illegale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sarebbe stato sorpreso a pedinare l’ex moglie con una dashcam, una telecamera portatile, e dopo la perquisizione i carabinieri gli avrebbero trovato addosso anche un coltello. Con l’accusa di atti persecutori, i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un 49enne di Ortacesus, Agostino Camba, che dopo un controllo nella banca dati dell’Arma sarebbe risultato già oggetto di indagini e destinatario di un provvedimento di obbligo di firma.

A concludere l’operazione con l’arresto dell’autotrasportatore sospettato di perseguitare l’ex moglie di Senorbì sono stati i carabinieri che hanno seguito il presunto stalker fino a Donori. Nella tarda serata di lunedì, la donna aveva telefonato al 112 chiedendo aiuto alla centrale operativa del pronto intervento. In stato di forte agitazione, la presunta vittima avrebbe raccontato di essere stata seguita dall’ex marito mentre si trovava alla guida della propria auto. Il carabiniere che ha risposto alla chiamata, mantenendo sempre il contatto telefonico e rassicurandola ha monitorato i suoi spostamenti, consigliandole di dirigersi verso Donori. A quel punto ha allertato i colleghi della pattuglia che si trovava in paese.

Nella zona industriale della cittadina, i militari hanno fermato l’auto del 49enne. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico di 11 centimetri e una dashcam, una telecamera portatile applicata all’auto, che l’indagato avrebbe utilizzato per filmare il pedinamento. Avvisato il sostituto procuratore Andrea Chelo, l’autotrasportatore è stato arrestato con l’ipotesi di atti persecutori e detenzione abusiva di arma da taglio. Ieri mattina, accompagnato dal difensore Priscilla Albanesi, l’autotrasportatore è comparso in Tribunale a Cagliari davanti alla giudice Stefania Selis che ha convalidato l’arresto. «Ritengo», ha precisato la difesa, contestando la ricostruzione accusatoria e ottenendo che l’indagato fosse rimesso in libertà, «che esista una verità oggettiva ed una processuale. La ricostruzione di quanto accaduto sarà fatta con precisione in dibattimento. Esistono forti criticità, ancora non appurate, che verranno esposte a per dimostrare dell’innocenza del mio assistito. Serve una ricostruzione puntuale e corretta, non con commenti che possono essere solo sommari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 