Pedina e perseguita la ex, denunciato un 33enne 

I carabinieri della stazione di Selargius hanno denunciato un giovane di 33 anni con l'accusa di violazione del provvedimento di “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e atti persecutori”.

Misura cautelare

Nei confronti dell'uomo era già operante la misura cautelare col divieto di avvicinarsi e di comunicare in qualunque modo con la propria ex fidanzata, che aveva nel tempo perseguitato.

Pedinamenti

Nonostante tale provvedimento, nella prima decade di questo mese, l'indagato avrebbe pedinato in auto e tentato più volte di contattare telefonicamente la ragazza. Immediato l'intervento dei militari della stazione che sotto le direttive del maresciallo Lombardi, hanno ricostruito le ultime vicende girando un nuovo rapporto di denuncia a carico del 33enne. È questo l'ennesimo episodio di stalking contro le donne a Selargius e nei centri vicini con le denunce scattate nelle ultime settimane anche per maltrattamenti in famiglia.