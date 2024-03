Pediatria, una poltrona per le mamme   

Ancora una volta la solidarietà ha bussato alla porta del reparto di Pediatria dell’ospedale San Martino. Un dono speciale per le mamme dei piccoli pazienti che, grazie alla generosità di Lorenzo Fadda, titolare del ristorante “Poco ma Sempre” di Oristano e da Daniele Rocchi, dell’associazione “Donatori Nati della Polizia di Stato” d’ora in avanti avranno a disposizione una comoda poltrona per riposarsi durante il ricovero dei loro bambini.

La seduta arancione, in ecopelle, ignifuga, con un letto all’interno e ruote che consentono di spostarla agevolmente, è stata consegnata al reparto diretto dalla dottoressa Enrica Paderi dai due donatori che, vestiti da supereroi, sono stati accolti con grande entusiasmo dai giovanissimi degenti. Anche a loro Capitan America e Iron Man hanno recapitato una piacevole sorpresa: tante uova di cioccolato per rendere più dolce la permanenza nel reparto durante le festività pasquali.

«Ringraziamo per questo nuovo regalo», ha detto la dottoressa Paderi, «una nuova e importante testimonianza di affetto e stima per il lavoro giornaliero di tutti i medici e gli operatori sanitari del nostro reparto». Solo pochi giorni fa al reparto era stato consegnato un macchinario per l’analgosedazione, acquistato grazie ai fondi raccolti durante la serata di beneficenza “Patrick and Friends». ( m. g. )

