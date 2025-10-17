Pediatria, un ambulatorio straordinario 

La Asl di Cagliari risponde all’appello dei genitori di Isili preoccupati per la mancanza prolungata del pediatra di base. Una soluzione che verrà proposta a breve sarà quella di un Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale pediatrico che, in aree senza uno specialista di libera scelta, fornisce assistenza sanitaria ai bambini.

Nel Sarcidano potrebbe arrivare un medico al fine di garantire prescrizioni, visite urgenti e non urgenti e altri servizi essenziali per i piccoli pazienti fino a che non verrà coperto il posto vacante del pediatra di libera scelta.

L’assenza di questa figura, ormai da due anni, è nota all’azienda che in questo lasso di tempo ha cercato di dare risposte concrete agli utenti. Oltre ai pediatri presenti nel consultorio familiare sono state assegnate al Poliambulatorio di Isili 5 ore di specialistica ogni venerdì. È presente anche il servizio di neuropsichiatria infantile che può dare un supporto importante alle famiglie.

«L’Asl», si legge nel comunicato, «conosce la situazione e si scusa per i disagi, ma il territorio è presidiato, si sta cercando di mettere in campo tutte le azioni possibili per dare soluzione a questi problemi».

Anche i bandi pubblicati da Ares resteranno aperti affinché chiunque voglia ricoprire l’incarico lo possa fare, specializzandi o neospecializzandi. Una strada per cercare di garantire la presenza di un pediatra che manca da due anni nella zona. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA