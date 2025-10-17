VaiOnline
Isili.
18 ottobre 2025 alle 00:32

Pediatria, un ambulatorio straordinario 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Asl di Cagliari risponde all’appello dei genitori di Isili preoccupati per la mancanza prolungata del pediatra di base. Una soluzione che verrà proposta a breve sarà quella di un Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale pediatrico che, in aree senza uno specialista di libera scelta, fornisce assistenza sanitaria ai bambini.

Nel Sarcidano potrebbe arrivare un medico al fine di garantire prescrizioni, visite urgenti e non urgenti e altri servizi essenziali per i piccoli pazienti fino a che non verrà coperto il posto vacante del pediatra di libera scelta.

L’assenza di questa figura, ormai da due anni, è nota all’azienda che in questo lasso di tempo ha cercato di dare risposte concrete agli utenti. Oltre ai pediatri presenti nel consultorio familiare sono state assegnate al Poliambulatorio di Isili 5 ore di specialistica ogni venerdì. È presente anche il servizio di neuropsichiatria infantile che può dare un supporto importante alle famiglie.

«L’Asl», si legge nel comunicato, «conosce la situazione e si scusa per i disagi, ma il territorio è presidiato, si sta cercando di mettere in campo tutte le azioni possibili per dare soluzione a questi problemi».

Anche i bandi pubblicati da Ares resteranno aperti affinché chiunque voglia ricoprire l’incarico lo possa fare, specializzandi o neospecializzandi. Una strada per cercare di garantire la presenza di un pediatra che manca da due anni nella zona. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu