Pediatria senza più infermieri 

Qualche giorno fa una mamma ogliastrina si è recata all’ospedale di Lanusei per un prelievo di sangue al figlio di tre anni. Il controllo è risultato vietato. Dirottati in Pediatria, nessun operatore ha potuto eseguire il prelievo per la totale mancanza di medici e infermieri. Di fatto la signora si è ritrovata in un reparto smantellato di risorse umane, dove fino al 30 giugno erano nati appena 36 bimbi e il resto dei bebè messi al mondo da mamme ogliastrine è andato a ingrossare le statistiche degli altri presidi isolani. «Quello che è successo è soprattutto frutto di un imprevisto», affermano dalla direzione dell’Asl Ogliastra, aggiungendo le scuse alla donna.

Il caso

Il bimbo è tornato a casa senza prelievo. L’Asl offre la sua spiegazione sul disguido dei giorni scorsi. «La madre e suo figlio sono arrivati in sala prelievi la mattina del 3 gennaio. Trattandosi di un prelievo da fare a un bambino, si è deciso, come da prassi, di mandarlo in Pediatria, dove è presente personale qualificato per questo tipo di prestazioni. Purtroppo quando sono arrivati in reparto, l’infermiera che doveva essere di turno non era presente per malattia. Si è trattato quindi di una situazione imprevista ed imprevedibile che non ha permesso l’esecuzione del prelievo». La stessa Asl puntualizza che «non c’è stato nessun licenziamento di infermieri di Pediatria» e ricorda che «il reparto è al servizio della popolazione per servizi ambulatoriali e di osservazione breve».

Si nasce altrove

Nel 2022 al nido di Lanusei sono nati una quarantina di bambini. Gli altri 320 bebè (dato suscettibile di lievi variazioni) messi al mondo da mamme ogliastrine hanno visto la luce a Nuoro e Cagliari. «Il punto nascita di Lanusei è chiuso ed è evidente che le donne ogliastrine siano andate a Cagliari e a Nuoro per far nascere i loro bimbi. Dunque - è la riflessione di Davide Burchi, 44 anni, sindaco di Lanusei - quei dati sono privi di una visione complessiva che non risponde al requisito minimo dell’onestà intellettuale». Burchi insiste. «Si riapra immediatamente il punto nascita, reparto importante e patrimonio comune per l’Ogliastra. Così è ricevere un trattamento non degno della società civile». In ospedale è ridimensionata, rispetto al passato, anche Cardiologia. Il reparto lavora a mezzo servizio, tanto che alla vigilia di Capodanno un infartuato di Tortolì è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Nuoro.