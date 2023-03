Pediatria, riduzione dell’orario 

Preoccupazione per il servizio di pediatria nel consultorio di Isili. È certa una riduzione dell’orario, l’attuale specialista infatti non sarà presente tutti i giorni ma solo una volta a settimana. La pediatra continuerà e seguire i suoi pazienti senza poterne accogliere altri e mantenendo il servizio all’asilo nido del paese. Dal distretto arrivano comunque delle rassicurazioni relative all’assistenza sanitaria per i più piccoli che continuerà ad essere garantita grazie soprattutto alla presenza nel territorio di due pediatre titolari non massimaliste. «Le ore della pediatra del consultorio», riferiscono dalla Asl, «verranno presto pubblicate e a breve sarà sostituita, intanto una volta a settimana continuerà a dare la sua assistenza ia bambini dell’asilo nido e della materna».

Si teme però un altro vuoto nel consultorio dove nel tempo sono venute a mancare anche la figure del neuropsichiatra infantile, dell’assistente sociale, dello psicologo, che non sono mai stati reintrodotte. Resiste il ginecologo che segue tutto il territorio.

La preoccupazione per questa riduzione è stata manifestata anche dai genitori che a questo servizio si appoggiavano dal lunedì al venerdì. «Si sapeva già un mese fa di questo trasferimento», commenta Luigi Pisci, genitore e componente del Comitato sanità bene comune, «non si è fatto nulla. Da questa parte del distretto stanno sparendo servizi importanti; poi ci si chiede perché ci stiamo spopolando e perché non facciamo figli: la natalità è legata anche alla possibilità di avere servizi per i propri figli».

Oggi dunque nel consultorio sono presenti solo due figure di cui una prossima la trasferimento, c’è anche un psicologo che lavora a progetto e su incarico del Comune. «Questa riduzione», aggiunge il sindaco Luca Pilia, «deve essere subito colmata, il pediatra è una figura importante». Dello stesso avviso anche la presidente della Comunità montana Barbara Laconi che lancia un appello anche per le altre figure mancanti. «Questa situazione creerà qualche disagio», conclude, «auspichiamo che l’azienda sanitaria nomini gli specialisti mancanti oltre che ad Isili anche nei poliambulatori limitrofi che sono rimasti senza figure importanti».