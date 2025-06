«Pediatria, reparto indispensabile» 

«Pediatria è un’eccellenza, facciamo di tutto per farla andare avanti». Lo dice una giovane mamma di Lanusei. A febbraio il suo bimbo di 11 mesi inizia a stare male. I genitori si rivolgono al pediatra che li mette in allerta e suggerisce di correre verso l’ospedale Brotzu, senza perdere altro tempo. A Lanusei la Pediatria era sguarnita. La famiglia sale in macchina e vola verso Cagliari, con la galleria chiusa e con l’ansia che il bambino potesse peggiorare lungo la strada. «È stato un viaggio della speranza. Controllavo continuamente che il bambino respirasse con la consapevolezza di non essere un sanitario, se fosse peggiorato. I collegamenti rendono più complicato il viaggio».

La diagnosi è stata di broncopolmonite. Qualche mese dopo la situazione si è ripresentata. Il piccolo è stato di nuovo male ma, questa volta, in reparto a Lanusei ci sono i pediatri e i genitori si rivolgono al Nostra Signora della Mercede. I medici fanno una prima visita al bambino, viene rimandato a casa con il consiglio di tenerlo sotto controllo e l’impegno di rivisitarlo. Il giorno dopo tornano in reparto per ulteriori accertamenti che portano alla stessa diagnosi di febbraio. La mamma tira un sospiro di sollievo: «Abbiamo avuto la fortuna che c’era il pediatra e la consulente, ci hanno seguito e monitorato. Sono stati molto bravi, anche con noi genitori, sia i medici che tutto il personale. Abbiamo vissuto l’emergenza in maniera completamente diversa rispetto a febbraio. Mi sono sentita a casa nonostante fossi in ospedale. Per l’Ogliastra non è importante, molto di più».

