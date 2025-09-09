Pediatria perde medici: è dramma 

Pressing dei sindacati sulla Asl Ogliastra in stallo. La sanità ogliastrina ha bisogno di risposte e in tempi rapidi. Cisl pronta alla mobilitazione. La situazione in cui versano alcuni reparti e servizi mette in allarme le parti sociali. Il tasto dolente rimane pur sempre la chiusura del punto nascita. Qui il problema non sono i pediatri, attualmente sei in organico, ma i soli quattro infermieri in forze al reparto. Il rischio è che a furia di attendere l’arrivo di altri infermieri anche i pediatri decidano di abbandonare la nave. Già una dovrebbe lasciare presto il Nostra Signora della Mercede.

Sindacati furiosi

La Cisl di Michele Muggianu accusa: «La sanità è al palo. Pediatri in fuga perché il reparto non parte, anzi dopo pochi mesi perde un pediatra dei sei in organico. Lascerà la Asl Ogliastra per altra destinazione mentre qualcun altro vista la mancata apertura potrebbe decidere a sua volta di abbandonare. I lavori previsti per il reparto non si sono fatti, il personale infermieristico non si trova. Nonostante una graduatoria con 40 idonei non si è stati in grado di reperire gli infermieri necessari a garantire l’apertura su tre turni». Sugli infermieri, la Uil-Fpl di Aurelia Orecchioni incalza: «Alle sigle sindacali il commissario Deigo Cabitza ha comunicato che l’assessorato ha sbloccato le chiamate da graduatoria concorsuale. Dovrebbero arrivare infermieri per pediatria, per altri servizi e unità operative. Confidiamo in tempi celeri perché corriamo il rischio che i pediatri vadano in altre Asl».

Organici al’osso

Chi ha pochi medici è Ortopedia, orfana di direttore da luglio e con un pensionamento all’orizzonte. «Il reparto – insiste Aurelia Orecchioni – è in grave sofferenza e difficoltà per mancanza di specialisti, l'azienda ha bandito una manifestazione per il reclutamento di medici in consulenza. Non sappiamo se ci sono state adesioni. Serve comunque fare presto, altrimenti si rischia di vedere l'unità operativa chiusa». Ginecologia è ancora a mezzo servizio, nonostante uno specialista in più per 36 ore. Ogni tanto il medico in reparto copriva le urgenze la notte, ma cosa accadra in futuro? Se una paziente arriva in emergenza troverà il medico in turno o reperibile o dovrà correre verso altri ospedali?» La Asl Ogliastra, contattata, non ha dato risposte. Michele Muggianu nell’attesa non intende rimanere a guardare: «La Cisl chiede risposte in tempi stretti, siamo per il dialogo ma non intendiamo essere spettatori. Siamo pronti a mobilitarci se le risposte non arriveranno».

RIPRODUZIONE RISERVATA