Pediatria invasa dai libri per i piccoli malati 

Una gara di beneficenza che è andata oltre le più rosee aspettative, riscaldando il cuore di chi è impegnato 24 ore su 24 per curare i più piccoli. E regalando ai bambini ricoverati qualche ora di lettura e divertimento. Il progetto “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” ha permesso di ricevere in dono oltre mille opere.

Il successo

Un successo talmente grande che i libri hanno riempito due stanze del reparto del San Martino. Ma non solo, molti andranno anche ai bimbi ospiti nelle case famiglia «e inoltre regaleremo un’opera a tutti i nostri piccoli pazienti in dimissione - afferma la direttrice di Pediatria, Enrica Paderi – Questo perché vorremmo che l’esperienza del ricovero lasciasse in loro l’eredità del piacere della lettura».

I numeri

Un’iniziativa importante in un reparto che registra numeri importanti, purtroppo. Dall’inizio dell’anno medici e operatori sanitari hanno curato 266 bambini ricoverati e 118 in Osservazione breve intensiva. A questi si aggiungono i 3.936 accessi dal pronto soccorso pediatrico (dato aggiornato a due giorni fa). Un numero quest’ultimo davvero troppo alto: una media di 12 bimbi al giorno che vengono portati dai genitori al San Martino soprattutto perché non hanno cure di base per la mancanza di pediatri; problema che aumenta, alcuni giorni davvero a dismisura, la mole di lavoro per medici e operatori del reparto.

«Un’oasi di serenità»

Nel reparto si è creata «una piccola oasi di serenità, accogliente e colorata: la scuola dell’Unità operativa di Pediatria», si legge in una nota dell’Asl 5. Una sala studio e lettura, l’altra dedicata ai giochi dove i piccoli pazienti trascorrono le ore, tra una terapia e una visita. «A curare la scuola in ospedale è una maestra, Remedios Cugudda, dipendente dall’istituto Comprensivo 3-4 di Oristano, ma fisicamente operativa al San Martino ogni mattina. «La missione principale della scuola in ospedale è quella di aiutare i nostri piccoli ospiti a trascorrere il più serenamente possibile l’esperienza del ricovero, a superare una diagnosi difficile e a creare per loro dei momenti di distrazione – spiega Cugudda – Ma vorremmo anche che questo tempo in ospedale fosse l’occasione per avvicinare i bambini e gli adolescenti alla lettura».

“Regalaci un libro”

E proprio per raggiungere questo obiettivo, la scuola di Pediatria ha aderito al progetto della catena Giunti “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”. «L’ospedale – ha affermato Enrica Paderi – non deve essere solo un luogo di cura del corpo dei nostri piccoli pazienti, ma anche della loro mente: crediamo nell’importanza della promozione della lettura fin dai primi anni. Per questo vogliamo ringraziare di cuore le cittadine e i cittadini della provincia. Siamo stati letteralmente travolti da un’ondata di generosità, tanto che abbiamo chiesto alla libreria di destinare il resto dei libri a case famiglia e comunità per bambini». «Oggi la biblioteca di Pediatria conta migliaia di volumi per tutti i gusti e le età», concludono dall’Asl 5. «Una quantità tale da permetterci di regalare un libro a tutti i nostri piccoli pazienti in dimissione», conclude Paderi. ( m. m. )

