Pediatria in sofferenza, per urgenze notturne ci si sposta a Sassari  

Uno dei quattro pediatri non è più in servizio, così l’ospedale Civile di Alghero non potrà più garantire i turni di pronta disponibilità. La struttura complessa di Pediatria, con soli tre medici, riuscirà a funzionare fino alle otto di sera. Per le urgenze notturne occorrerà rivolgersi a Sassari.

«Vista l’impossibilità di reperire in ambito regionale medici specialisti in Pediatria, in accordo con la Aou di Sassari e l’assessorato regionale alla Sanità, dispone che le urgenze pediatriche negli orari notturni e nelle giornate festive vengano centralizzate nell’Hub di Sassari», fa sapere la direzione generale della Asl.

La Pediatria e il Nido dell’ospedale Civile di Alghero, con il personale attualmente in servizio, garantirà l’attività ambulatoriale e le consulenze specialistiche pediatriche dalla 8 alle 20. Di male in peggio, insomma, per la struttura sanitaria di via Don Minzoni che la settimana scorsa ha visto interrompere le attività del Punto Nascita per improrogabili interventi di adeguamento. Lavori che si dovrebbero concludere entro la prossima primavera. Le donne in procinto di partorire e che si trovavano già in reparto sono state dunque trasferite all’ospedale di Sassari, mentre adesso l’allarme è scattato anche per il reparto di Pediatria, una delle eccellenze del nosocomio algherese.

