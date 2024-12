Pediatria, il nuovo primario è in arrivo da Nuoro 

Pediatria ha, finalmente, un primario. Ci vorranno ancora una decina di giorni prima che prenda servizio, ma intanto il territorio incassa un piccolo, grande traguardo. È Alberto Pullano, in arrivo da Nuoro. A renderlo noto è il consigliere regionale Pd, Salvatore Corrias. «La nostra è una struttura attrattiva che ora ha una guida di grande esperienza e professionalità, presupposto per attrarre altri pediatri. Intanto la pediatria riparte. Un bambino che si fa male non deve più andare a Nuoro, e questa è già una risposta al territorio, speriamo sia una ripartenza e che riapra il punto nascite».

Cautela da parte dei sindacati che, seppur soddisfatti per il progresso, aspettano che l’organico venga rimpolpato per tornare alla piena operatività dell’unità operativa, compreso del punto nascite, chiuso da quasi tre anni. Aurelia Orecchioni, segretaria regionale della Uil Fpl: «È un’ottima notizia che influirà in maniera importante sulla riapertura del punto nascita. Dopo il primario, bisogna fare la squadra, però potrebbe attirare sia i consulenti che gli specializzandi. Speriamo il più presto possibile. Buone notizie anche per il reparto di nefrologia e dialisi che avrà presto un nuovo primario».

