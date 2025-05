Pediatria, arrivano nuovi medici per bambini 

Migliora la situazione pediatri in città. Da lunedì 16 giugno saranno aperte le iscrizioni per la scelta della nuova pediatra Carmen Fadda, che sarà operativa nell'ambulatorio all’nterno della casa della Comunità San Francesco di Nuoro, in via Amerigo Demurtas/via Brigata Sassari. Inoltre ha preso l’incarico come pediatra anche la dottoressa Gianfranca Carboni. Ad annunciarlo è la Asl di Nuoro che nei giorni scorsi ha scritto: «Da lunedì 12 maggio saranno aperte le iscrizioni per la scelta della nuova pediatra dottoressa Gianfranca Carboni che sarà operativa nell'ambulatorio interno della Casa della comunità di San Francesco di Nuoro». Un annuncio analogo è stato pubblicato per la dottoressa Fadda che aprirà l'ambulatorio dal lunedì al venerdì alternando mattine (dalle 9.30 alle 12.30) e pomeriggi (dalle 15.30 alle 18.30). Le visite si effettueranno su appuntamento. Contente le famiglie che nei mesi scorsi lamentavano l'assenza di pediatri in città. «Essendo due pediatre – dicono – crediamo riescano finalmente a coprire in modo sufficiente il buco che c'era. Non sappiamo se ci siano o quante siano le famiglie scoperte nel territorio, ma sappiamo che si tratta di contratti a tempo indeterminatoi. Ora bisognerà preoccuparsi dei medici di medicina generale che in città stanno per andare in pensione». (g. pit.)

