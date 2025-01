Pediatria: arriva il primario nel reparto senza medici  

Il contratto per cinque anni è in cassaforte. Con la delibera numero 3 del 2025, il manager dell’Asl Ogliastra, Andrea Marras, ha conferito l’incarico di primario di Pediatria ad Alberto Pullano. La data in calce al provvedimento è del 2 gennaio, giorno in cui il medico ha compiuto 60 anni. Il professionista dirigerà il reparto semi paralizzato del Nostra Signora della Mercede. Qui i bambini non possono nascere, se non in situazioni di estrema urgenza, perché l’organico ha la coperta cortissima. L’Azienda sanitaria confida di rimpolparlo attraverso i concorsi banditi da Ares. Sono 13 i candidati per 4 posti in Pediatria. Intanto, in attesa che la procedura produca i risultati ambiti, il punto nascita è arrivato a 1.209 giorni di chiusura. Abbastanza per creare malumori diffusi tra le mamme incinte e i sindaci del territorio che, a più riprese, ne hanno sollecitato la riapertura. Non c’è un riscontro oggettivo su un’eventuale correlazione, tuttavia la chiusura del nido di Lanusei è coincisa con il crollo dell’indice di natalità. Nel 2024 in Ogliastra sono venuti al mondo 270 bambini. Nessun paese ha il saldo positivo e anche Tortolì conferma la tendenza alla regressione: nella cittadina più popolosa del territorio sono nati appena 47 bimbi, il 60 per cento in meno rispetto al 2008. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA