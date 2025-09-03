VaiOnline
Olbia.
04 settembre 2025 alle 00:16

Pediatria a rischio, c’è solo il primario 

Reparto senza specialisti per la Pediatria del Giovanni Paolo II, la situazione si è verificata ieri ed era stata ampiamente annunciata nei mesi scorsi. L’ospedale di Olbia non ha più pediatri, gli ultimi due specialisti in organico non sono più a disposizione della Asl di Olbia. In servizio resta soltanto il primario del reparto, Angelo Attene. Una situazione gravissima, il reparto di Pediatria del Giovanni Paolo II è l’unico operativo per tutta la Gallura. Il servizio di Pediatria dell’ospedale di Tempio è stato via via ridotto a un ambulatorio a supporto di Olbia. Ieri si è arrivati vicinissimi alla chiusura del reparto olbiese, la Asl ha dirottato due specialisti del Paolo Dettori per fronteggiare l’emergenza. Si tratta di una soluzione ponte, il problema resta nella sua drammaticità. Ieri il reparto di Pediatria di Olbia aveva in carico anche due giovani donne che stanno aspettando un bambino. La Cgil aveva segnalato la condizione del reparto olbiese all’inizio dell’estate, chiedendo un intervento immediato della Asl. La segretaria territoriale della sigla, Jessica Cardia dice: «È evidente da tempo che questo reparto è in sofferenza. Abbiamo segnalato il progressivo depauramento dell’organico. È una delle situazioni sulle quali abbiamo insistito con il commissario della Asl. Ora è necessario trovare subito personale, attingendo ad altre Asl anche con convenzioni». E in Gallura c’è anche un’altra emergenza, sino al 14 settembre il reparto di cardiologia del Paolo Dettori di Tempio è chiuso.

