Pediatri, soccorso dalla Gallura 

L’Asl Ogliastra ha manifestato l’interesse alla stipula della convenzione per garantire supporto alle proprie strutture con l’obiettivo dichiarato di erogare prestazioni professionali nelle varie discipline. Ecco la genesi della convenzione siglata a due mani tra Andrea Marras e Marcello Acciaro, rispettivamente manager dell’Asl Ogliastra e dell’Asl della Gallura. Quest’ultima, tramite propri specialisti, ha confermato la disponibilità alla stipula della convenzione per assicurare le prestazioni richieste. Tuttavia ciò avverrà alle condizioni dettate dall’Asl guidata da Acciaro. «Le prestazioni - recita la convenzione - verranno garantire al di fuori dell’impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per nell’ambito di competenza dell’Asl della Gallura e nel limite massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero e riposo settimanale».

La Gallura soccorre la Pediatria ogliastrina agonizzante. Ma le prestazioni contemplate nella nuova convenzione con l’Azienda sanitaria del nord-est dell’Isola sono subordinate agli impegni dei suoi professionisti nelle loro sedi abituali. «Le attività potranno essere garantite a favore dell’Asl Ogliastra previa acquisizione della disponibilità da parte dei professionisti e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell’Azienda di appartenenza». Ovvero, quando i pediatri dell’Asl della Gallura avranno una finestra libera potranno mettersi in strada per raggiunge l’ospedale Nostra Signora della Mercede dove il reparto è quasi paralizzato.

La Gallura soccorre la Pediatria ogliastrina agonizzante. Ma le prestazioni contemplate nella nuova convenzione con l’Azienda sanitaria del nord-est dell’Isola sono subordinate agli impegni dei suoi professionisti nelle loro sedi abituali. «Le attività potranno essere garantite a favore dell’Asl Ogliastra previa acquisizione della disponibilità da parte dei professionisti e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell’Azienda di appartenenza». Ovvero, quando i pediatri dell’Asl della Gallura avranno una finestra libera potranno mettersi in strada per raggiunge l’ospedale Nostra Signora della Mercede dove il reparto è quasi paralizzato.

Accordo vincolato

L’Asl Ogliastra ha manifestato l’interesse alla stipula della convenzione per garantire supporto alle proprie strutture con l’obiettivo dichiarato di erogare prestazioni professionali nelle varie discipline. Ecco la genesi della convenzione siglata a due mani tra Andrea Marras e Marcello Acciaro, rispettivamente manager dell’Asl Ogliastra e dell’Asl della Gallura. Quest’ultima, tramite propri specialisti, ha confermato la disponibilità alla stipula della convenzione per assicurare le prestazioni richieste. Tuttavia ciò avverrà alle condizioni dettate dall’Asl guidata da Acciaro. «Le prestazioni - recita la convenzione - verranno garantire al di fuori dell’impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per nell’ambito di competenza dell’Asl della Gallura e nel limite massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero e riposo settimanale».

Un aiuto sì, ma quando sarà possibile. In pratica nulla di vincolante.

La convenzione è valida fino al 30 aprile.

Al collasso

Pediatria è stata quasi completamente svuotata di personale. In ospedale è in vigore da due mesi la circolare con cui la direzione di presidio ha trasferito otto infermiere di Pediatria e Neonatologia verso altri reparti (Cardiologia, Medicina, Ortopedia e Radiologia). In caso di emergenza è in piedi il piano b: in assenza dell’infermiere pediatrico, il bambino sarà visitato nei locali del Pronto soccorso e l’assistenza dovrà essere garantita dagli infermieri di quel reparto. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata