Pediatri introvabili Manifestazione dei bimbi in piazza 

Un baby Topolino, tanti palloncini, pentolini e mestolini per far rumore. E poi bimbi che giocano. Ieri, in piazza Garibaldi a Cagliari, la manifestazione “A A A pediatra cercasi”, organizzata dalle consigliere comunali Giulia Andreozzi (Possibile) e Camilla Soru (Pd) per protestare contro la mancanza di pediatri.

«I pediatri non bastano, in tutta la Sardegna. Quelli operativi hanno centinaia di piccoli assistiti in più rispetto al massimale di 880, il numero ritenuto accettabile per garantire un’assistenza adeguata», spiegano le promotrici, che da mesi portano avanti la battaglia per sostenere il diritto alla salute dei più piccoli. «E ci sono i bambini con malattie oncologiche cui non è garantito in maniera equa, perché a causa del trasferimento del Microcitemico all’Asl di Cagliari, mancano gli anestesisti pediatrici».

Un primo sit in c’era già stato davanti all’assessorato regionale alla Sanità. «Abbiamo chiesto di abolire l'obbligo di certificato medico per il rientro a scuola dopo cinque giorni di assenza. L’assessore Doria sulla stampa si è impegnato, speriamo sia veloce». Per le consigliere e i genitori è solo di un palliativo. «Continueremo a chiedere un'assistenza sanitaria adeguata per i bambini. I numeri non sono accettabili: le sostituzioni dei pediatri andati in pensione sono solo annuali, il problema si ripresenterà».

