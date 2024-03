Pediatri in fuga, 1.400 bimbi senza cure 

Seicento bambini senza pediatra dal primo marzo erano già sufficienti a giustificare l’allarme, 1.400 diventa un’emergenza cittadina. Perché tanti saranno i piccoli pazienti che, tra dieci giorni esatti, ad Oristano rischiano di doversi rivolgere al Pronto soccorso per poter essere curati.

Un’emorragia

Nella città capoluogo l’emorragia sanitaria non si ferma e, dopo Maura Lazzari, che lo scorso 29 febbraio ha chiuso il suo ambulatorio di via Fratelli Cairoli, anche la sua collega Pierangela Mussinu è pronta a lasciare l’incarico per trasferirsi in una nuova sede. Tradotto: altre 801 famiglie (tanti risultano i suoi assistiti sul sito di Sardegna Salute) in cerca di un nuovo specialista (oltre i 600 lasciati da Lazzari). Impresa impossibile, considerato che l’unico nome disponibile nell’elenco della sezione Anagrafe sanitaria risulta quello di Valeria Marras, che di pazienti ne conta già 857.

L’avviso

Sul sito internet di Ares Sardegna lo scorso 23 febbraio è stato pubblicato un “Avviso pubblico per il conferimento urgente di un incarico provvisorio di medico pediatra di libera scelta per l’Ambito 1 del distretto di Oristano in sostituzione di Pierangela Mussinu, che cesserà il suo incarico per trasferimento in data 16 marzo 2024». Ma non c’è spazio per l’ottimismo, anche alla luce della totale assenza di candidature al bando, aperto a dicembre e mai chiuso. Nella manifestazione d’interesse è specificato che l’incarico decorrerà dal 18 marzo sino al conferimento di quello definitivo e non potrà comunque avere durata superiore ai 12 mesi.

L’emergenza

Nel frattempo cresce l’emergenza in città dove, secondo i dati Istat, nel 2022 i bambini erano 2.834: 743 nella fascia 0-4 anni, 957 tra i 5 e i 9 anni risultano, 1.134 dai 10 ai 14 anni. La legge stabilisce che fino al compimento dei sei anni è obbligatorio che a seguire il bambino sia il pediatra di libera scelta, mentre fra i sei e i 14 (quando decade automaticamente, salvo proroghe fino ai 16 anni per patologie croniche o disabilità) i genitori possono scegliere anche un medico di medicina generale. «Stiamo cercando una soluzione interna», aveva assicurato il direttore generale dell’Asl 5 Angelo Maria Serusi, finora senza risultati.

La soluzione

Di fatto se nessuno risponderà all’appello dell’Azienda sanitaria regionale, per 1.400 giovani pazienti «l’unica soluzione, in caso di necessità, sarà il ricorso alle cure del reparto di Emergenza-urgenza dell’ospedale San Martino - aveva confermato lo stesso manager - o in alternativa al Poliambulatorio di via Michele Pira, ma senza la certezza di trovare un medico disponibile».

Il servizio di Guardia medica non è accessibile al di sotto dei sei anni e in ogni caso non è garantito tutti i giorni (per questo mese sono coperti 15 turni su 31). Il rischio, insomma è di un ulteriore sovraccarico per il Pronto soccorso prima, e per il reparto di Pediatria poi.

RIPRODUZIONE RISERVATA