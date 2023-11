Pediatri, arrivano le prime assunzioni della Asl 

È la dottoressa Anna Paola Melis la nuova pediatra della Asl 6 di Sanluri. Al bando di Ares per coprire le 11 sedi vacanti nel territorio sono stati nove i dottori per i piccoli da 0 a 6 anni che hanno scelto il Medio Campidano dove, per trasferimenti o pensionamenti, dall’inizio dell’anno la situazione si è fatta critica.

Per il momento sono tre i pediatri che verranno assunti. La prima è già in servizio da una settimana a Sanluri, in via Mazzini, visita nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10,15 alle 13, martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30, sabato è reperibile dalle 8 alle 10 al numero di telefono 3889053482, lo stesso numero per prenotare l’appuntamento. «Il servizio – comunica la Asl – è garantito per i bambini del distretto di Sanluri, ovvero le famiglie residenti nei 18 paesi della Marmilla, più Samassi, Serrenti, Serramanna. Per quanto riguarda gli altri due che sono stati già assegnati al distretto di Guspini, una dottoressa prenderà servizio entro il mese di novembre e l’altro invece a fino anno. Tutti gli assistiti della pediatra che ha lasciato l’incarico, Daniela Carta, verranno iscritti in automatico. Per gli altri è ancora attiva la procedura online per la scelta: è necessario inviare una mail all’indirizzo sceltamed.sanluri@aslmediocampidano.it». ( s. r. )

