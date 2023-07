Pediatra trasferita, l’annuncio in un foglio sulla porta 

Non solo medici di base, Guspini soffre anche una carenza di pediatri. Per alcuni pazienti è stata una sorpresa amara quando giovedì, presentandosi al poliambulatorio per una visita pediatrica, hanno scoperto che la dottoressa di turno Elisabetta Mura annunciava, con un semplice foglio appeso alla porta, di aver trasferito la sua attività medica a Cagliari. Non una mail di preavviso, né una telefonata. I pazienti hanno dovuto affidarsi all’unica possibilità rimasta, un numero di telefono a cui rivolgersi per informazioni, ma tutti i tentativi sono andati a vuoto.

La dottoressa Mura si occupava da anni dei bimbi di Arbus , San Gavino e Guspini . Il sindaco Giuseppe De Fanti si è detto «stupito e deluso per l’ennesimo problema, che va ad aggiungersi a quello dei medici di base».

Il bando per la sostituzione della pediatra rra stato pubblicato già il 21 giugno, ma i genitori dei pazienti non sono stati avvisati della cessazione, né ci sono state manifestazioni di interesse per il posto vacante. A Guspini è presente un’altra pediatra, che comunque non potrà sobbarcarsi i pazienti rimasti privi di copertura. Per le emergenze ci si potrà rivolgere alla guardia medica di via Montale, o al Pronto soccorso di San Gavino.

