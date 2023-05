Pediatra, si cerca una soluzione per evitare le trasferte a Jerzu 

L'assessore alla Sanità Carlo Doria risponde alle mamme di Seui che circa un mese fa gli avevano rivolto un appello: «Superare i vincoli di appartenenza ad ambiti sanitari distinti, per accedere al servizio pediatrico di base convenzionato attivo al poliambulatorio di Sadali». I genitori di 33 bambini da zero a sei anni, da circa sette mesi, pur di risparmiare ai piccoli un viaggio di quaranta chilometri di curve fino a Jerzu, scelgono di pagare le visite allo specialista, incaricato dalla Asl di Cagliari di prestare servizio, una volta a settimana, a Sadali (a 9 chilometri da Seui).

Doria puntualizza: «Il ruolo dell’assessorato è strategico-politico mentre quello delle Aziende è operativo. Sarà mia cura prendere subito informazioni specifiche sulle procedure messe in atto». Marcello Tidore, direttore generale della Asl di Cagliari, spiega che l'unica strada per i piccoli pazienti di Seui, per accedere al servizio convenzionato di Sadali, è che eventualmente il primo cittadino chieda alla Conferenza dei sindaci, il passaggio all'ambito sanitario della Asl di Cagliari: «Si tratta di disposizioni di rango nazionale rispetto alle quali non possiamo intervenire diversamente». Un'eventualità che tuttavia, andrebbe ben oltre la richiesta dei genitori. Così la questione rimbalza alla direzione della Asl Ogliastra. Secondo alcune indiscrezioni, nelle prossime settimane il direttore generale, Andrea Marras, verificherà la possibilità che la neoassunta pediatra di base, Silvia Ibba, presti servizio, con cadenza almeno quindicinale, a Seui. (p. m. r.)

