Pediatra a fine mese abbandona 8 centri 

A fine mese una pediatra lascerà la provincia e la Asl 5 sta correndo ai ripari. «Abbiamo già richiesto ad Ares la pubblicazione di un bando per l’assegnazione di un incarico provvisorio per un pediatra di libera scelta per l’ambito 1», fanno sapere dalla direzione generale dopo aver registrato che «la dottoressa Maura Lazzari sarà operativa sino a giovedì 29 nell’ambito 1, per poi spostarsi in altra sede». Quindi sino a fine mese i piccoli pazienti residenti a Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Cabras e Villaurbana avranno la garanzia delle cure. «Confidiamo che nelle prossime settimane arrivino diverse candidature e si possa così garantire un servizio di assistenza sanitaria puntuale e continuo ai piccoli pazienti e alle famiglie di questi otto Comuni», concludono dalla Asl 5.

Intanto a Pompu da venerdì 9 è attivo un nuovo servizio con la presenza di un medico nell’ambulatorio in piazza Capitano Leo dalle 15 alle 17. Il servizio è rivolto solo ai pazienti fragili e non autosufficienti del paese. «Le date di aperture successive saranno comunicate nelle prossime settimane», sottolinea dalla Asl 5. Infine l’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale a Milis oggi apre dalle 16 alle 19. ( m. g. )

