Pedersen-roglic: la domenica dei fuoriclasse 

Una domenica di ciclismo internazionale nel segno dei fuoriclasse.

In Spagna

Ha cominciato a Barcellona lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) che per conquistare la Volta a Catalunya si è regalato un success in solitaria nella settima e ultima tappa. Sul tradizionale circuito del Montjuic, Riglic, che doveva rubare un secondo di ritardo dal principale rivale, lo spagnolo Juan Ayuso, è andato all’attacco in tutti i traguardi volanti, poi a 20 chilometri dal traguardo si è lanciato in fuga, riuscendo a mantenere il comando fino all'arrivo. Quattordici secondi dopo di lui sono arrivati i belgi Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) e Lennert Van Eetvelt (Lotto), mentre il gruppo con Ayuso (Uae Xrg) è arrivato a 19”. Il catalano vincitore della Tirreno Adriatico ha chiuso con un ritardo di 28” in classifica, precedendo i connazionali Enric Mas (Movistar), 3° a 53”, e Mikel Landa (Soudal Quick-Step), 4° a 54”.

In Belgio

Secondo due giorni prima alla E3 Saxo Classic di Herelbeke (dietro Mathieu Van der Poel e davanti a Filippo Ganna), l’ex campione del mondo Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha confermato il proprio grande stato di forma conquistandola 87ª Gand Wevelgem (252 km), già vinta anche nel 2020 e 2024. Una doppietta consecutiva nella classica belga che non veniva realizzata da 32 anni (Mario Cipollini, 1992-1993). Il danese ha prima raggiunto i fuggitivi, poi, su un tentativo di Campenaerts li ha staccati con un’azione di forza solitaria di 50 km (come 50 sono le vittorie in carriera). Bellissima anche la volata per il secondo posto tra il friulano Jonathan Milan (anch’egli della Lidl-Trek) e il campione d’Europa Tim Merlier (belga della Soudal Quick-Step, che ha prevalso per pochi centimetri, regolando il gruppo giunto a 52”. Sesto Davide Ballerini (Xds Astana).

Nella gara femminile, soluzione in volata e successo dell’olandese Lorena Wiebes (SD Worx) su Elisa Balsamo (Lidl Trek). La campagna del Nord prosegue mercoledì con la semiclassica Dwars door Vlaanderen; domenica la seconda classica-monumento, il 109° Giro delle Fiandre. ( c.a.m. )

