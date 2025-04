Pedemontana, riapertura vicina 

Il Comune di Nuoro spinge per la riapertura della Pedemontana, chiusa dal 2024 a causa di un movimento franoso. Dopo mesi di attesa, arrivano i lavori per la messa in sicurezza. Lo conferma il commissario Giovanni Pirisi: «La ditta incaricata dal Comune concluderà gli interventi in dieci giorni. Si tratta della messa in sicurezza affidata in seguito agli eventi calamitosi di alcuni mesi fa». Non solo. Anche i proprietari dei terreni privati che sormontano la strada stanno operando: «Un intervento è già stato completato, l’altro è stato avviato e ne valuteremo a breve lo stato. L’obiettivo è riaprire la strada quanto prima». Entro aprile, poi, potrebbero ripartire i lavori nella galleria di Mughina: la Regione ha stanziato altri 10 milioni per la messa in sicurezza.

Pedemontana

La Pedemontana, inaugurata nel 2020 e considerata un collegamento strategico tra il quartiere Monte Jaca e la strada per Oliena-Orgosolo, è chiusa da febbraio 2024, quando un enorme masso si è staccato dal costone roccioso sopra il colle Sant’Onofrio mettendo in evidenza la fragilità del versante. La situazione è aggravata dal fatto che molti automobilisti ignorano i divieti, spostano le transenne e continuano a percorrere la strada nonostante l’interdizione. A ottobre 2023 un episodio aveva già destato preoccupazione, quando un automobilista fu ferito da un masso staccatosi dal versante. A novembre 2024 il Comune ha imposto ai sei proprietari dei terreni sovrastanti la Pedemontana la messa in sicurezza.

Caso Mughina

Ma non è tutto. Domani il Comune sarà a Cagliari per un importante vertice con la Regione sulla galleria di Mughina, chiusa dal 2022 per gravi problemi strutturali. «Giovedì saremo in Regione per un’importante novità», ha annunciato Pirisi, lasciando intendere che potrebbero arrivare sviluppi significativi per la ripartenza dei lavori. La Regione ha trovati i 10 milioni di euro, subito disponibili, necessari per coprire l’intero fabbisogno, salito a 19 milioni complessivi. Durante gli ultimi lavori di ammodernamento, infatti, sono emerse gravi lesioni nella volta e uno strato di calcestruzzo troppo sottile, che ha fatto temere un rischio di crollo e lievitare i costi dell’intervento. La chiusura simultanea della galleria e della Pedemontana ha messo in ginocchio la viabilità nuorese, con disagi enormi.

RIPRODUZIONE RISERVATA