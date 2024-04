Pedemontana, divieti ignorati 

Le auto continuano a passare, come se niente fosse. Molti nuoresi se ne infischiano delle transenne, dei cartelli di divieto: non hanno alcuna intenzione di sottostare a lungaggini che reputano immotivate, forse perché conoscono bene un pregresso tutt’altro che rassicurante. Dal primo febbraio la Pedemontana è chiusa. La strada panoramica attesa trent’anni e lunga appena un chilometro, che collega i rioni di Mughina e Monte Jaca, è ostaggio di una frana. O meglio, di due massi che si sono staccati da un terreno privato e inspiegabilmente sono ancora lì, in bilico, 70 giorni dopo. «Stiamo facendo di tutto per riaprirla quanto prima», dice l’assessore dei Lavori pubblici di Nuoro, Fabrizio Beccu: «Dobbiamo eseguire indagini e verifiche previste per legge. Ecco spiegato il ritardo».

Nuovi guai

«Questa frana non era prevista, tanto meno prevedibile. Però, può succedere», esordisce Mario Giannasi, ingegnere e direttore di quei lavori infiniti, che hanno portato solo nel giugno 2020 all’inaugurazione dell’opera. Sì, può succedere che dopo trent’anni d’attesa la Pedemontana sia nuovamente chiusa al traffico. E da più di due mesi. Ecco il paradosso che si leva da quella strada con vista sui monti di Oliena e Orgosolo, alle porte del capoluogo. In tanti ipotizzavano una riapertura imminente, la rimozione dei due massi da quel muro di contenimento che ha permesso di evitare guai più seri.

«In passato sono stati fatti tutti gli interventi necessari previsti dall’ente regionale competente - spiega Giannasi -. Ovvero, dei lavori preliminari di mitigazione dell’impatto ambientale. Nello specifico, 16 interventi di ripristino, realizzati con delle reti paramassi e delle chiodature, proprio per evitare quello che purtroppo è invece accaduto». Insomma, nonostante le precauzioni, quell’affascinante strada che permette di raggiungere il centro cittadino in un attimo, anche a chi arriva dalla provinciale per Orgosolo, continua a preoccupare.

«La strada è sicura», ribadisce Mario Giannasi. Tuttavia, l’ingegnere non esclude nuovi accorgimenti: «Forse si può fare un ulteriore sopralluogo, ma ritengo che tecnicamente quella strada sia sicura. Al tempo stesso, non possiamo avere la certezza che un episodio simile non si possa ripetere. Intanto, le murature di “controripa” che avevamo realizzato con una variante apposita hanno dimostrato la loro efficacia. Hanno evitato che i massi cadessero sulla sede stradale».

Iter infinito

La Pedemontana è stata aperta al traffico meno di 4 anni fa. Realizzata con un finanziamento regionale di circa 2 milioni e 700 mila euro, più ulteriori 300 mila, ha visto l’avvio dei lavori solo nel novembre del 2017. Ora i nuovi problemi, capaci di generare un marcato pessimismo tra i cittadini. L’assessore Fabrizio Beccu tranquillizza: «Riteniamo che quella strada sia sicura. I nostri tecnici stanno facendo tutte le verifiche del caso. La riapertura avverrà a breve, siamo fiduciosi».

