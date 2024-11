Pedemontana, disagi senza fine 

L’ordinanza comunale è del primo febbraio. Ecco l’oggetto, in sintesi: “Divieto di transito in via Mario Melis per il distacco di un masso di notevoli dimensioni dal costone roccioso”. Peccato che il masso sia stato rimosso da tempo, ma non le transenne e il conseguente “blocco” alla circolazione. Così, sebbene gli automobilisti spazientiti passino con regolarità - infischiandosene dei divieti - la realtà è che a Nuoro la Pedemontana resta chiusa. E di riapertura ancora non si parla, proprio come accade nella vicina galleria di Mughina. «L’intervento di messa in sicurezza, sulla base delle valutazioni del geologo, è stato fatto sulla parte di nostra competenza», assicurano dagli uffici comunali: «Resta da risolvere la parte che compete ai privati».

Città paralizzata

Una strada panoramica attesa trent'anni, con vista unica sui monti di Oliena e Orgosolo. Lunga appena un chilometro, capace di collegare i rioni di Mughina e Monte Jaca ma ostaggio di una frana. O meglio, di un intervento di messa in sicurezza che ricade su un terreno privato e che di fatto lega le mani all’ente guidato dal commissario Giovanni Pirisi. «Stiamo facendo di tutto per riaprire la strada quanto prima», diceva l’allora assessore dei Lavori pubblici, Fabrizio Beccu, lo scorso aprile: «Dobbiamo eseguire indagini e verifiche previste per legge. Il masso si è staccato da un terreno privato. Ecco spiegato il ritardo». Oggi la situazione è sempre più ingarbugliata. «Sì, credo che si stiano attendendo gli studi necessari per poter riaprire», afferma Mario Giannasi, ingegnere e progettista della Pedemontana. «I terreni da cui si sono staccati i massi sono privati e non comunali. Ritengo possibile che ci sia qualche intoppo proprio da questo punto di vista». Prosegue: «Prima di realizzare la strada abbiamo fatto una bonifica di tutta l’area a monte della Pedemontana, individuando 15 o 16 interventi mirati. Purtroppo, non si può assicurare al 100 per cento che un masso non si possa staccare. La sicurezza assoluta non la si può garantire».

Disagi a oltranza

Inaugurata nel giugno 2020 dopo lavori infiniti, la Pedemontana continua dunque a far discutere. E a restare chiusa al traffico da oramai dieci mesi. Questo il paradosso che si leva dalla periferia del capoluogo barbaricino. In tanti ipotizzavano una riapertura imminente. «Secondo me è una strada sicura, compatibilmente con una verifica di quelle situazioni che si sono venute a creare dopo la sua realizzazione», sentenzia Mario Giannasi. Intanto, quella porzione di città continua a convivere con le difficoltà. Anche il blocco sulla Nuoro-Oliena, con la chiusura del ponte di Badu ’e Chercu, sta creando non pochi problemi. I disagi maggiori, però, arrivano dalla galleria di Mughina. L’ex assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu: «I soldi ci sono, parliamo di 10 milioni di euro. Adesso occorre che Comune, Provincia e Regione discutano, concordando tempi e monitorando l’esecuzione dei lavori».

