Pedemontana chiusa per una frana 

Dopo la galleria di Mughina, off-limits alle auto da un anno per un assottigliamento della volta in cemento armato e il rischio di un cedimento, chiude anche la pedemontana, strada che collega i quartieri di Mughina e Monte Jaca, inaugurata da tre anni e mezzo, e oggetto di un pericoloso movimento franoso. Martedì sera c’è stato il distacco di un enorme masso, grande quanto un’utilitaria, dal costone sopra il colle Sant’Onofrio. Venti metri di volo, una rete divelta e il masso rimasto adagiato su un muro di contenimento alto solo pochi metri sulla carreggiata. Ieri il sopralluogo congiunto dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco e la decisione di chiudere la strada a causa di un pericolo ancora imminente.

Tragedia sfiorata

Solo sei mesi fa, esattamente nello stesso punto in cui c’è stata la frana di martedì sera, un automobilista nuorese di 50 anni era rimasto gravemente ferito. Un masso grande quanto una palla si era staccato dal costone della pedemontana inaugurata tre anni prima, franando proprio quando passava la sua auto. Il macigno, grande una trentina di centimetri, penetrato dalla parte del passeggero, dopo aver sfondato il parabrezza aveva colpito l’automobilista alla spalla, frantumandogli l’omero e il fianco destro. Pochi centimetri più in là e sarebbe stata la fine. Oggi, dopo sette mesi di cure, operazioni di ricostruzione, l’uomo è ancora in riabilitazione, e nonostante la richiesta di un risarcimento con diffida presentata dal suo legale, Franco Stara, il Comune ha disconosciuto una sua responsabilità, perché il distacco sarebbe potuto essere stato causato anche dal passaggio di un animale selvatico.

Roulette russa

Invece, evidentemente, era un segnale che non si doveva sottovalutare. Difficile che la roccia dal peso di almeno due tonnellate franata ieri sia stata fatta cadere da un cinghiale. Martedì sera è stato un altro automobilista a vedere quella grossa massa rotolare verso la strada mentre prima delle 19 percorreva la pedemontana che collega Mughina a Monte Jaca. Ha immediatamente chiamato la polizia locale, che prima ha vietato il transito in una carreggiata, poi in tarda serata è arrivata la chiusura della strada con le transenne. L’estate scorsa, dopo un acquazzone, una roccia del diametro di mezzo metro era franata sulla pedemontana, circa cento metri più a monte rispetto a quella che aveva ferito il 50 enne. Quel masso è ancora là, a bordo strada. Nel costone a quindici metri di altezza, la rete di un terreno privato divelta testimonia il luogo del distacco. Ma sino a ieri nessuno era intervenuto per mettere in sicurezza quel costone.

Iter complicato

L’opera, mille metri di strada che collegano Monte Jaca a Mughina, inaugurata nel 2020 e appaltata tre anni prima con 2 milioni e 700 mila euro, più ulteriori 300 mila dalla Regione, era attesa: aspettava la realizzazione da 30 anni. Ma ora è nuovamente impercorribile. Troppo pericolosa.

