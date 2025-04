Peddiu, dal Kosovo a Baunei, sempre fedele 

Quarantuno anni e quattro mesi di matrimonio con l’Arma. Si è chiusa ieri la carriera di Tore Peddiu con la divisa dei carabinieri. Nel giorno in cui l’appuntato, originario di Villagrande ma trapiantato a Girasole, ha compiuto 60 anni, si sono aperte le porte del congedo arrivato al culmine di un servizio iniziato a gennaio del 1984 e segnato da diverse missioni all’estero, come quella in Kosovo tra il 2004 e il 2005. Fu in quell’occasione che Peddiu accolse all’aeroporto di Pristina la delegazione arrivata da Villagrande - in testa il sindaco Piero Cannas, il consigliere Franco Melis e il parroco don Franco Serrau - con 25 pedane di derrate alimentari. La comunità le aveva ricevute durante l’emergenza dell’alluvione del 6 dicembre 2024 e, come gesto di solidarietà, aveva destinato alle popolazioni del Kosovo tonnellate di prodotti a lunga conservazione. La carriera di Peddiu, sposato, padre di due figlie e nonno di due bimbi, è iniziata a Ussassai, prima del trasferimento nel Lazio, tra Santa Severa e Roma. Negli anni Novanta il rientro in Sardegna, con destinazione Alà dei Sardi, durante il sequestro Kassam. Poi otto anni ad Arzana e 27 tra Santa Maria Navarrese (10) e Baunei (17). In mezzo esperienze nelle ambasciate italiane a Dublino e Istanbul. Nei giorni scorsi i saluti ai sindaci di Baunei e Triei, Stefano Monni e Anna Assunta Chironi. (ro. se.)

