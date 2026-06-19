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Desulo.
20 giugno 2026 alle 00:20

Peddio: subito al lavoro per il paese 

Urru a Tonara: grazie a tutti i candidati. Sedda a Gavoi: ascolterò la comunità 

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Ieri l’insediamento dei Consigli comunali di Desulo, Tonara e Gavoi e dei rispettivi sindaci Alessandra Peddio, Salvatore Urru e Claudia Sedda. A Desulo Peddio poco dopo le 17 presenta la squadra formata dal vice Sebastiano Enrico Peddio (lavori pubblici e urbanistica), da Giuseppe Floris (ambiente, agricoltura e e sviluppo rurale), Miriam Baule (Cultura e istruzione), Sabrina Todde (servizi sociali, politiche giovanili e salute). Nell’opposizione, rinuncia al seggio il recordman di preferenze Claudio Floris ed entra Pietro Arangino che affiancherà Gigi Littarru, Nadia Jolanda Fulgheri e Francesca Todde.

Peddio manterrà le deleghe su bilancio, personale, attività produttive e grandi eventi. Parla dell’obiettivo «di amministrare con trasparenza e dare risposte concrete ai cittadini». E aggiunge: «Partiremo subito da ciò che Desulo ci chiede ogni giorno: manutenzione, servizi efficienti e sostegno a chi lavora».

Tonara

Il sindaco Urru sarà affiancato dal vice Stefano Succu (lavori pubblici, urbanistica e politiche agricole), da Francesca Loche (politiche sociali, cultura, pubblica istruzione) Liberato Antonio Sau (Sport, turismo, spettacoli, rapporti con il volontariato ed associazioni, sanità), Eleonora Porru (programmazione, bilancio, politiche comunitarie, transizione energetica). Urru mantiene le deleghe a personale, ambiente, pianificazione del territorio. Ringrazia i candidati «che hanno animato un confronto elettorale corretto. Su questo grande valore democratico - promette - getteremo le basi per un lavoro serio, credibile e condivisibile».

Gavoi

Alle 19 la sindaca Claudia Sedda annuncia la squadra: la vice Franca Gioi (lavoro, attività produttive e politica tributaria), Maria Franca Lavra (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari, politiche sociali e inclusione) Marco Bittuleri (Opere pubbliche, urbanistica, transizione energetica e sviluppo sostenibile) Francesca Podda (Cultura, associazionismo, educazione e pubblica istruzione). Alla sindaca politiche europee e sovracomunali, personale, bilancio e turismo. «Alla comunità assicuro rispetto, ascolto e piena disponibilità al confronto. Metterò a disposizione la mia esperienza, le competenze e, soprattutto, l’amore profondo per il paese», dice Sedda.

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