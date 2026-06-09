Peddio e Urru sono già al lavoro 

All’indomani della vittoria elettorale, i neo sindaci di Desulo, Alessandra Peddio (55) e Tonara, Salvatore Urru (58) non hanno perso tempo nel prendere dimestichezza fra quegli uffici comunali, in cui oltre un decennio fa, entrambi avevano già svolto delle parentesi amministrative.

Per la neo sindaca desulese (dal 2005 al 2008 numero due della giunta Zanda e presidente uscente della Pro Loco) nella mattinata di ieri il passaggio di consegne con l’uscente Giancristian Melis che lascia la guida della comunità dopo 6 anni di mandato. Tra foto e video a celebrare la consegna della fascia tricolore, non è mancato il commento di Peddio sul successo elettorale di “Radici e Futuro” che ha prevalso di 35 voti su “Desulo nel cuore” capeggiata da Gigi Littarru, fermatasi a 664 voti: «Questo risultato appartiene a tutti i desulesi, a chi ha votato per noi e a chi non l'ha fatto perché da oggi sono la sindaca di tutti, senza eccezioni. Questo è il primo impegno che prendo: nessuno resterà indietro», ha promesso la prima cittadina che ha poi guardato ad un lavoro nato dal basso e a scelte che saranno trasparenti: «Il nostro è un programma fatto di impegni concreti, misurabili e finanziabili che non sono slogan ma promesse. Da domani mattina ci mettiamo a lavoro con la stessa determinazione con cui abbiamo affrontato questa campagna». Nessun commento dallo sfidante Gigi Littarru, già sindaco dal 2010 al 2020 e per cui resta l’amaro in bocca di aver visto sfumare la fascia tricolore per poche decine di voti.

Tonara

Dopo la proclamazione arrivata a tarda notte, Salvatore Urru lascia trasparire una forte emozione, grazie ai 478 voti che hanno portato “Bene Comune Tonara” alla vittoria. Per “La Terza Lista” e “Interrios 26” rispettivamente 430 e 362 voti con gli sfidanti Maria Pina Marotto e l’uscente Pierpaolo Sau, pronti all’ingresso tra i banchi della minoranza: «Fin da subito - dice Urru - abbiamo sentito attorno a noi un forte calore dai cittadini e questo ci ha lasciato ottimisti su un risultato positivo». Per l’ex presidente delle Acli del Nuorese, un ritorno nella macchina amministrativa, dopo le esperienze come assessore comunale (1995-2000 - giunta Pala) e vicepresidente della Comunità Montana Barbagia-Mandrolisai (2000-2002). Stretto il riserbo sui nomi della giunta, mentre Urru guarda alle priorità: «Partiremo dal sostegno alle attività artigiane locali, studiando delle apposite agevolazioni». Dallo sconfitto Pierpaolo Sau arrivano gli auguri di buon lavoro al neo sindaco. Continuerò a fare la mia parte in consiglio cercando di essere utile alla comunità». Così Maria Pina Marotto: «Arrivare secondi per appena 48 voti non è una sconfitta ma un pareggio che per noi ha il sapore di una vittoria morale. Faremo un’opposizione vigile ma anche costruttiva, il nostro programma elettorale non finisce nel cassetto, ma si trasforma in azione amministrativa quotidiana».

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