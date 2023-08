Pedane per disabili spazzate dal mare 

«Sono bastate poche ore di mareggiata per vedere i pezzi della passerella, montata da poco, andare in pezzi. Scontato in una spiaggia piccola, in questo caso quella di Gutturu ‘e Flumini, dove il mare appena si muove porta via tutto, sabbia compresa, lascia solo ciottoli e sassi». La denuncia è del consigliere di minoranza Gianni Lussu. «Il progetto - dice - di rendere sempre più accessibili a tutti i bagnanti il mare della Costa Verde è stato accolto positivamente. A rovinare la bontà dell’iniziativa è stata la scelta della località: bene Torre dei Corsari con la sua immensa spiaggia, male Gutturu ‘e Flumini dove gli stessi ingressi non consentono ai disabili in carrozzina di raggiungere la spiaggia. Sarebbe stato più opportune installarla nella vicina Portu Maga o anche ampliare quella di Piscinas».

Anche altri hanno contestato la decisione del Comune prima della mareggiata, certi che il maestrale l’avrebbe distrutta. Spetta ai bagnini del salvamento a mare del Comune rimontarla e, alla luce dell’esperienza, toglierla ogni qualvolta il mare comincia ad agitarsi. Il sindaco Paolo Salis difende la scelta: «L’obiettivo è garantire a tutte le persone in carrozzina e alle mamme con passeggino di raggiungere con facilità il mare. Questo è il primo passo, per il prossimo anno sono previste in tutte le spiagge. Sono pedane in pvc, facili da montare, oggi regolari rispetto al passato, quando erano obbligatorie in legno, essendo zone di pregio ambientale». Per l’acquisto delle 72 pedane da assemblare e per tre sedie job il Comune ha speso 21 mila euro. (s. r.)

