«Pedane per disabili a Torre e Gutturu» 

Settantadue pedane in pvc e tre sedie job per la fruibilità di alcuni tratti di arenile della Costa Verde da parte di disabili e anziani. Il Comune di Arbus si è attivato per l’acquisto di passerelle da installare nelle spiagge di Torre dei Corsari e Gutturu ‘e Flumini, impegnando 21 mila euro.

«Il materiale – comunica il sindaco, Paolo Salis – dovrebbe arrivare oggi, provvederemo subito all’installazione, già affidata ai volontari della Protezione civile. Le passerelle rappresentano la risposta che l’amministrazione ha dato alle richieste dei cittadini, specialmente disabili, al fine di rendere più agevole l’accesso a mare. È il primo passo, ne seguiranno altri fino a completare tutte le spiagge del litorale». Nei giorni scorsi, a sollevare il problema era stata la referente dell’associazione SadegnAccessibile del Medio Campidano, Denise Puddu, con una lettera al Prefetto. «Ringrazio il sindaco – dice Puddu – per aver mantenuto la parola data e aver dimostrato grande sensibilità per rendere accessibile la spiaggia libera di Torre dei Corsari, tra le più frequentate della Costa Verde. Non era scontato. Lo ringrazio a nome delle persone fragili che ora potranno fruire delle nostre spiagge come gli altri. È una grande dimostrazione di senso civico e buona gestione del bene pubblico, spero sia solo un primo passo per una società più inclusiva e sia da esempio alle amministrazioni e agli stabilimenti balneari». ( s. r. )

