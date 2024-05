Pedana per disabili al circolo scherma 

Il Rotary club Oristano ha donato al circolo scherma cittadino una pedana paralimpica per consentire agli atleti con disabilità di praticare la disciplina sportiva. La consegna è avvenuta in occasione del Campionato regionale assoluti di scherma a squadre, svolto al Palasport di Sa Rodia.

All’oristanese Mattia Succu l’onore del taglio del nastro prima di duellare con Matteo Carboni nella nuova pedana e subito dopo il collegamento in videoconferenza con il campione del mondo di scherma paralimpica Emanuele Lambertini.Il 25enne ferrarese, oltre ad aver raccontato le sue ultime esperienze e la preparazione per le prossime Olimpiadi, ha annunciato che in autunno parteciperà ad una gara nazionale in città con atleti olimpici e paralimpici.In parallelo alla competizione regionale si è svolta la gara per i nuovi schermidori della Sea scout accompagnati da Riccardo La Porta e allenati dall’istruttore del circolo, Davide Fais. Il gruppo di atleti affetti da disabilità cognitiva è il primo ad impegnarsi in Sardegna nella attività schermistica.

Nel campionato regionale a squadre che si è svolto dopo l’inaugurazione della pedana paralimpica, hanno partecipato i migliori atleti sardi in rappresentanza di 5 società. Il Cus Cagliari con Tahar Ben Amara, Giulio Zedda e Giuseppe Soriga si è aggiudicato il primo posto della spada maschile, mentre l’Accademia Athos di Cagliari con Isabella Fuccaro, Grazia Flaim, Maria Irene Catta e Valentina Bullitta quello della spada femminile.Premi anche per i maestri delle squadre vincitrici, Gavino Masu di 93 anni, il responsabile didattico più anziano in Sardegna, ha premiato Mario Mundula della Athos e Andrea De Magistris del Cus Cagliari.

