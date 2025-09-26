«Pedalo tra Villasimius e Castiadas, un paradiso con troppe buche» 

Per il dopo Spalletti si faceva il suo nome («ero ad un passo dalla Nazionale»). Gianni De Biasi, allenatore di seria A (Torino e Udinese soprattutto, è diventato famoso per aver portato l’Albania agli europei nel 2016) in attesa di una nuova chiamata si gode la vita in Sardegna, diventata ormai la sua seconda casa. Lo fa soprattutto sui pedali: ogni giorno percorre la strada tra Villasimius (dove ha casa da vent’anni) e Castiadas. Sessantacinque chilometri con sosta obbligata a Camisa (borgata di Castiadas). «Amo andare in bicicletta – spiega De Biasi – e questo angolo di Sardegna è un paradiso. Purtroppo le strade provinciali sono insicure e pericolose, basterebbe poco per renderle davvero attrattive per il popolo delle due ruote».

La scoperta

Il primo appello, insomma, è per la Città Metropolitana di Cagliari (che ha la competenza sulle provinciali): «Mettetele in sicurezza, il potenziale è immenso. Arriverebbero turisti in ogni mese dell’anno». De Biasi a Villasimius ci resta soprattutto d’estate. «L’ho scoperta nel 1994 quando, per caso, ho trascorso una breve vacanza in un resort sulla spiaggia di Campus. Ci sono ritornato per dieci anni di seguito e poi mi son comprato casa. Villasimius e Castiadas sono due realtà meravigliose, me ne sono innamorato». Tra una pedalata e un tuffo lo sguardo va spesso al telefonino: «Aspetto una chiamata dal mondo del calcio, qualcosa bolle in pentola anche se non nel campionato italiano. Sono fermo da dicembre 2023, avevo bisogno di ricaricare le pile e non c’è niente di meglio che respirare l’aria della Sardegna».

Cagliari

Un paio di settimane fa ha assistito allo stadio a Cagliari-Parma: «Pisacane ha una buona rosa a disposizione, può regalare grandi soddisfazioni a quest’isola. L’unico consiglio che mi sento di dargli e di non abbattersi nei momenti di difficoltà». Il miglior allenatore degli ultimi tempi, secondo De Biasi, è Claudio Ranieri «anche se ha appena smesso. Però ha dimostrato che l’età non conta. Un altro grande mister è Gasperini». Molti apprezzamenti anche per Fabregas («il Como mi affascina, è una piccola realtà che potrebbe presto lottare per le prime posizioni») e Tudor («tira fuori tutto quel che può»).Oggi De Biasi vola nella sua Conegliano: «Non so quando ritornerò in Sardegna – dice – adesso che ho ricaricato bene le batterie in cuor mio spero di avere molti impegni». Tradotto: una panchina «anche se non è facilissimo perché, a differenza di tanti altri, non ho il procuratore. Vedremo nei prossimi giorni». Prima della partenza ancora due pedalate sino a Castiadas («ci sono tanti amici che si uniscono a me in bici, arrivano un po’ da tutta Italia») e un bagno nel mare di Villasimius.

